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Мышь Defender Prime MB-053 Black 52053 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Defender Prime MB-053 Black 52053

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Мышь Defender Prime MB-053 Black 52053 - фото 1
Мышь Defender Prime MB-053 Black 52053 - фото 2
Мышь Defender Prime MB-053 Black 52053 - фото 3
Мышь Defender Prime MB-053 Black 52053 - фото 4
Мышь Defender Prime MB-053 Black 52053 - фото 5
Мышь Defender Prime MB-053 Black 52053 - фото 6
Мышь Defender Prime MB-053 Black 52053 - фото 7
Мышь Defender Prime MB-053 Black 52053 - фото 8
Мышь Defender Prime MB-053 Black 52053 - фото 9
Мышь Defender Prime MB-053 Black 52053 - фото 10
Мышь Defender Prime MB-053 Black 52053 - фото 11
Мышь Defender Prime MB-053 Black 52053 - фото 12
Мышь Defender Prime MB-053 Black 52053 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Defender Prime MB-053 Black 52053 - фото 1
  • Мышь Defender Prime MB-053 Black 52053 - фото 2
  • Мышь Defender Prime MB-053 Black 52053 - фото 3
  • Мышь Defender Prime MB-053 Black 52053 - фото 4
  • Мышь Defender Prime MB-053 Black 52053 - фото 5
  • Мышь Defender Prime MB-053 Black 52053 - фото 6
  • Мышь Defender Prime MB-053 Black 52053 - фото 7
  • Мышь Defender Prime MB-053 Black 52053 - фото 8
  • Мышь Defender Prime MB-053 Black 52053 - фото 9
  • Мышь Defender Prime MB-053 Black 52053 - фото 10
  • Мышь Defender Prime MB-053 Black 52053 - фото 11
  • Мышь Defender Prime MB-053 Black 52053 - фото 12
  • Мышь Defender Prime MB-053 Black 52053 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
480 руб.  880 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 654304
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Defender Prime MB-053 Black 52053
480 руб. -45%
880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
200

Описание товара Мышь Defender Prime MB-053 Black 52053

Беспроводная оптическая мышь. 3 режима разрешения мыши 800/1200/1600 dpi. Точный и надёжный сенсор Pixart 3065. Бесшумное нажатие кнопок. Кнопка смены разрешения. Прорезиненное колесо прокрутки. Прочное, приятное на ощупь прорезиненное покрытие. Прочные тефлоновые ножки легко скользят по поверхности стола. Эргономичная форма. Радиус действия - 10 м. Многофункциональное программное обеспечение

Отзывы о товаре Мышь Defender Prime MB-053 Black 52053




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Описание
Беспроводная оптическая мышь. 3 режима разрешения мыши 800/1200/1600 dpi. Точный и надёжный сенсор Pixart 3065. Бесшумное нажатие кнопок. Кнопка смены разрешения. Прорезиненное колесо прокрутки. Прочное, приятное на ощупь прорезиненное покрытие. Прочные тефлоновые ножки легко скользят по поверхности стола. Эргономичная форма. Радиус действия - 10 м. Многофункциональное программное обеспечение
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Defender Prime MB-053 Black 52053 - данный товар вы можете купить по цене 480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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