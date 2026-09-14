Мышь беспроводная Defender Slot MS-202 black (52202)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727505
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х9
Вес, г.
150
Описание товара Мышь беспроводная Defender Slot MS-202 black (52202)
Компактная беспроводная офисная мышь Defender Slot MS-202 со встроенным аккумулятором емкостью 500 мАч. Мышь имеет симметричную форму, удобную как для правой, так и для левой руки.
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Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
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Страна производитель
Китай
Компактная беспроводная офисная мышь Defender Slot MS-202 со встроенным аккумулятором емкостью 500 мАч. Мышь имеет симметричную форму, удобную как для правой, так и для левой руки.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
Мышь беспроводная Defender Slot MS-202 black (52202) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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