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Мышь проводная Defender Arga GM-049 black (52049) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь проводная Defender Arga GM-049 black (52049)

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Мышь проводная Defender Arga GM-049 black (52049) - фото 1
Мышь проводная Defender Arga GM-049 black (52049) - фото 2
Мышь проводная Defender Arga GM-049 black (52049) - фото 3
Мышь проводная Defender Arga GM-049 black (52049) - фото 4
Мышь проводная Defender Arga GM-049 black (52049) - фото 5
Мышь проводная Defender Arga GM-049 black (52049) - фото 6
Мышь проводная Defender Arga GM-049 black (52049) - фото 7
Мышь проводная Defender Arga GM-049 black (52049) - фото 8
Мышь проводная Defender Arga GM-049 black (52049) - фото 9
Мышь проводная Defender Arga GM-049 black (52049) - фото 10
Мышь проводная Defender Arga GM-049 black (52049) - фото 11
Мышь проводная Defender Arga GM-049 black (52049) - фото 12
Мышь проводная Defender Arga GM-049 black (52049) - фото 13
Мышь проводная Defender Arga GM-049 black (52049) - фото 14
Мышь проводная Defender Arga GM-049 black (52049) - фото 15
Мышь проводная Defender Arga GM-049 black (52049) - фото 16
Мышь проводная Defender Arga GM-049 black (52049) - фото 17
Мышь проводная Defender Arga GM-049 black (52049) - фото 18
Мышь проводная Defender Arga GM-049 black (52049) - фото 19
Мышь проводная Defender Arga GM-049 black (52049) - фото 20
Мышь проводная Defender Arga GM-049 black (52049) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
3600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь проводная Defender Arga GM-049 black (52049) - фото 1
  • Мышь проводная Defender Arga GM-049 black (52049) - фото 2
  • Мышь проводная Defender Arga GM-049 black (52049) - фото 3
  • Мышь проводная Defender Arga GM-049 black (52049) - фото 4
  • Мышь проводная Defender Arga GM-049 black (52049) - фото 5
  • Мышь проводная Defender Arga GM-049 black (52049) - фото 6
  • Мышь проводная Defender Arga GM-049 black (52049) - фото 7
  • Мышь проводная Defender Arga GM-049 black (52049) - фото 8
  • Мышь проводная Defender Arga GM-049 black (52049) - фото 9
  • Мышь проводная Defender Arga GM-049 black (52049) - фото 10
  • Мышь проводная Defender Arga GM-049 black (52049) - фото 11
  • Мышь проводная Defender Arga GM-049 black (52049) - фото 12
  • Мышь проводная Defender Arga GM-049 black (52049) - фото 13
  • Мышь проводная Defender Arga GM-049 black (52049) - фото 14
  • Мышь проводная Defender Arga GM-049 black (52049) - фото 15
  • Мышь проводная Defender Arga GM-049 black (52049) - фото 16
  • Мышь проводная Defender Arga GM-049 black (52049) - фото 17
  • Мышь проводная Defender Arga GM-049 black (52049) - фото 18
  • Мышь проводная Defender Arga GM-049 black (52049) - фото 19
  • Мышь проводная Defender Arga GM-049 black (52049) - фото 20
  • Мышь проводная Defender Arga GM-049 black (52049) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730075
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
3600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
40x126x67
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х13х5
Вес, г.
130

Описание товара Мышь проводная Defender Arga GM-049 black (52049)

Мышь+коврик проводная Defender Arga GM-049 [52049] заключена в черный пластиковый корпус с матовым покрытием, на котором не остается следов от пальцев. Интегрированная разноцветная подсветка делает манипулятор заметнее в условиях недостаточного освещения. Подключение к устройствам с USB-разъемом осуществляется через 1.5-метровый кабель с тканевой оплеткой, не допускающей появления заломов. Мышь Defender Arga GM-049 [52049] оснащена оптическим светодиодным сенсором для точного наведения курсора. Регулировка разрешения датчика производится с помощью отдельной кнопки. Спрятанные в основании тефлоновые ножки и компьютерный коврик гарантируют плавное скольжение аксессуара.

Отзывы о товаре Мышь проводная Defender Arga GM-049 black (52049)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
3600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Развернуть
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
40x126x67
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь+коврик проводная Defender Arga GM-049 [52049] заключена в черный пластиковый корпус с матовым покрытием, на котором не остается следов от пальцев. Интегрированная разноцветная подсветка делает манипулятор заметнее в условиях недостаточного освещения. Подключение к устройствам с USB-разъемом осуществляется через 1.5-метровый кабель с тканевой оплеткой, не допускающей появления заломов. Мышь Defender Arga GM-049 [52049] оснащена оптическим светодиодным сенсором для точного наведения курсора. Регулировка разрешения датчика производится с помощью отдельной кнопки. Спрятанные в основании тефлоновые ножки и компьютерный коврик гарантируют плавное скольжение аксессуара.
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Отзывы


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