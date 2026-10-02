Мышь Defender MS-095 BLACK (52095)
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%440 руб. 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 650689
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х7х4
Вес, г.
200
Описание товара Мышь Defender MS-095 BLACK (52095)
Стильная беспроводная оптическая Defender Effect X MS-095 мышка с эргономичной формой и бесшумными правой и левой кнопками. Данная модель имеет широкое прорезиненное колесо прокрутки, прочные тефлоновые ножки и 2 дополнительные боковые кнопки. Корпус мыши оснащен отсеком для хранения приемника.
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Стильная беспроводная оптическая Defender Effect X MS-095 мышка с эргономичной формой и бесшумными правой и левой кнопками. Данная модель имеет широкое прорезиненное колесо прокрутки, прочные тефлоновые ножки и 2 дополнительные боковые кнопки. Корпус мыши оснащен отсеком для хранения приемника.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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