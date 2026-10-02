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Мышь Acer OMR020 (ZL.MCEEE.006) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Acer OMR020 (ZL.MCEEE.006) черный

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Мышь Acer OMR020 (ZL.MCEEE.006) черный - фото 1
Мышь Acer OMR020 (ZL.MCEEE.006) черный - фото 2
Мышь Acer OMR020 (ZL.MCEEE.006) черный - фото 3
Мышь Acer OMR020 (ZL.MCEEE.006) черный - фото 4
Мышь Acer OMR020 (ZL.MCEEE.006) черный - фото 5
Мышь Acer OMR020 (ZL.MCEEE.006) черный - фото 6
Мышь Acer OMR020 (ZL.MCEEE.006) черный - фото 7
Мышь Acer OMR020 (ZL.MCEEE.006) черный - фото 8
Мышь Acer OMR020 (ZL.MCEEE.006) черный - фото 9
Мышь Acer OMR020 (ZL.MCEEE.006) черный - фото 10
Мышь Acer OMR020 (ZL.MCEEE.006) черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Acer OMR020 (ZL.MCEEE.006) черный - фото 1
  • Мышь Acer OMR020 (ZL.MCEEE.006) черный - фото 2
  • Мышь Acer OMR020 (ZL.MCEEE.006) черный - фото 3
  • Мышь Acer OMR020 (ZL.MCEEE.006) черный - фото 4
  • Мышь Acer OMR020 (ZL.MCEEE.006) черный - фото 5
  • Мышь Acer OMR020 (ZL.MCEEE.006) черный - фото 6
  • Мышь Acer OMR020 (ZL.MCEEE.006) черный - фото 7
  • Мышь Acer OMR020 (ZL.MCEEE.006) черный - фото 8
  • Мышь Acer OMR020 (ZL.MCEEE.006) черный - фото 9
  • Мышь Acer OMR020 (ZL.MCEEE.006) черный - фото 10
  • Мышь Acer OMR020 (ZL.MCEEE.006) черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
510 руб.  920 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 397124
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Acer OMR020 (ZL.MCEEE.006) черный
510 руб. -45%
920 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
97.4 x 35.2 x 61.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х8
Вес, г.
193

Описание товара Мышь Acer OMR020 (ZL.MCEEE.006) черный

Мышь Acer - это элегантное и функциональное устройство, идеально подходящее для повседневного использования с ПК. Сочетая в себе лёгкость и современный дизайн, эта мышь весит всего 48 граммов, что обеспечивает комфортное управление даже при длительном использовании. Благодаря радиоканальному интерфейсу подключения и радиусу действия до 10 метров, вы можете свободно перемещаться по комнате, не беспокоясь о необходимости оставаться близко к компьютеру. Оптический сенсор с разрешением 1200 dpi гарантирует точное и плавное перемещение курсора, что позволяет эффективно работать с документами или наслаждаться мультимедийными развлечениями. Удобство в использовании обеспечивается эргономичным дизайном, подходящим как для правой, так и для левой руки, что делает мышь универсальной для всех пользователей. Стильный черный цвет придаёт устройству современный и лаконичный вид, который гармонично впишется в любой рабочий стол. Мышь Acer питается от одной батарейки типа AA, обеспечивая длительное время автономной работы без необходимости частой замены источника питания. Это надежное и изящное устройство, созданное для тех, кто ценит качество и удобство.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Acer OMR020 (ZL.MCEEE.006) черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
97.4 x 35.2 x 61.5
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Acer - это элегантное и функциональное устройство, идеально подходящее для повседневного использования с ПК. Сочетая в себе лёгкость и современный дизайн, эта мышь весит всего 48 граммов, что обеспечивает комфортное управление даже при длительном использовании. Благодаря радиоканальному интерфейсу подключения и радиусу действия до 10 метров, вы можете свободно перемещаться по комнате, не беспокоясь о необходимости оставаться близко к компьютеру. Оптический сенсор с разрешением 1200 dpi гарантирует точное и плавное перемещение курсора, что позволяет эффективно работать с документами или наслаждаться мультимедийными развлечениями. Удобство в использовании обеспечивается эргономичным дизайном, подходящим как для правой, так и для левой руки, что делает мышь универсальной для всех пользователей. Стильный черный цвет придаёт устройству современный и лаконичный вид, который гармонично впишется в любой рабочий стол. Мышь Acer питается от одной батарейки типа AA, обеспечивая длительное время автономной работы без необходимости частой замены источника питания. Это надежное и изящное устройство, созданное для тех, кто ценит качество и удобство.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Acer OMR020 (ZL.MCEEE.006) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 510 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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