Мышь Defender Accura MM-295 черный
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%530 руб. 810 руб.
В наличии
Код товара: 295441
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
530 руб. -35%
810 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х5
Вес, г.
110
Описание товара Мышь Defender Accura MM-295 черный
Мышь беспроводная Defender Accura MM-295 выполнена в черном корпусе и обладает компактными размерами, что делает ее очень удобной для управления компьютером. Модель использует светодиодный датчик, который работает в трех режимах – 1600 dpi, 800 dpi и 1200 dpi, что позволяет достичь максимальной продуктивности при выполнении любого вида работ. Корпус мыши выполнен таким образом, чтобы пользоваться устройством было удобно правой рукой.
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Мышь беспроводная Defender Accura MM-295 выполнена в черном корпусе и обладает компактными размерами, что делает ее очень удобной для управления компьютером. Модель использует светодиодный датчик, который работает в трех режимах – 1600 dpi, 800 dpi и 1200 dpi, что позволяет достичь максимальной продуктивности при выполнении любого вида работ. Корпус мыши выполнен таким образом, чтобы пользоваться устройством было удобно правой рукой.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь Defender Accura MM-295 черный - этот товар вы можете купить по цене 530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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