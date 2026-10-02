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Мышь Defender Accura MM-295 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Defender Accura MM-295 черный

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Мышь Defender Accura MM-295 черный - фото 1
Мышь Defender Accura MM-295 черный - фото 2
Мышь Defender Accura MM-295 черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Defender Accura MM-295 черный - фото 1
  • Мышь Defender Accura MM-295 черный - фото 2
  • Мышь Defender Accura MM-295 черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
530 руб.  810 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 295441
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Мышь Defender Accura MM-295 черный
530 руб. -35%
810 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х5
Вес, г.
110

Описание товара Мышь Defender Accura MM-295 черный

Мышь беспроводная Defender Accura MM-295 выполнена в черном корпусе и обладает компактными размерами, что делает ее очень удобной для управления компьютером. Модель использует светодиодный датчик, который работает в трех режимах – 1600 dpi, 800 dpi и 1200 dpi, что позволяет достичь максимальной продуктивности при выполнении любого вида работ. Корпус мыши выполнен таким образом, чтобы пользоваться устройством было удобно правой рукой.

Отзывы о товаре Мышь Defender Accura MM-295 черный




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Defender Accura MM-295 выполнена в черном корпусе и обладает компактными размерами, что делает ее очень удобной для управления компьютером. Модель использует светодиодный датчик, который работает в трех режимах – 1600 dpi, 800 dpi и 1200 dpi, что позволяет достичь максимальной продуктивности при выполнении любого вида работ. Корпус мыши выполнен таким образом, чтобы пользоваться устройством было удобно правой рукой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Defender Accura MM-295 черный - этот товар вы можете купить по цене 530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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