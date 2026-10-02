Мышь Acer OMR031 (ZL.MCEEE.008) черный/синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб.
В наличии
Код товара: 397119
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
560 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
4
Источник питания мыши
1xААА
Габариты (ШxВxД), мм
111х72х39
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
70
Описание товара Мышь Acer OMR031 (ZL.MCEEE.008) черный/синий
Компьютерная мышь с разрешением оптического сенсора от 800 до 1600 dpi. Кнопка смены DPI. Эргономичная.
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Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
4
Источник питания мыши
1xААА
Габариты (ШxВxД), мм
111х72х39
Страна производитель
Китай
Компьютерная мышь с разрешением оптического сенсора от 800 до 1600 dpi. Кнопка смены DPI. Эргономичная.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь Acer OMR031 (ZL.MCEEE.008) черный/синий – стоимость товара 560 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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