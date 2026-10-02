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Мышь Acer OMR031 (ZL.MCEEE.008) черный/синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Acer OMR031 (ZL.MCEEE.008) черный/синий

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Мышь Acer OMR031 (ZL.MCEEE.008) черный/синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 397119
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Мышь Acer OMR031 (ZL.MCEEE.008) черный/синий
560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
4
Источник питания мыши
1xААА
Габариты (ШxВxД), мм
111х72х39
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
70

Описание товара Мышь Acer OMR031 (ZL.MCEEE.008) черный/синий

Компьютерная мышь с разрешением оптического сенсора от 800 до 1600 dpi. Кнопка смены DPI. Эргономичная.

Отзывы о товаре Мышь Acer OMR031 (ZL.MCEEE.008) черный/синий




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
4
Источник питания мыши
1xААА
Габариты (ШxВxД), мм
111х72х39
Страна производитель
Китай
Описание
Компьютерная мышь с разрешением оптического сенсора от 800 до 1600 dpi. Кнопка смены DPI. Эргономичная.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Acer OMR031 (ZL.MCEEE.008) черный/синий – стоимость товара 560 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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