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Мышь Logitech B100 Black 910-003357 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Logitech B100 Black 910-003357

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Мышь Logitech B100 Black 910-003357 - фото 2
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Мышь Logitech B100 Black 910-003357 - фото 5
Мышь Logitech B100 Black 910-003357 - фото 6
Мышь Logitech B100 Black 910-003357 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
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  • Мышь Logitech B100 Black 910-003357 - фото 2
  • Мышь Logitech B100 Black 910-003357 - фото 3
  • Мышь Logitech B100 Black 910-003357 - фото 4
  • Мышь Logitech B100 Black 910-003357 - фото 5
  • Мышь Logitech B100 Black 910-003357 - фото 6
  • Мышь Logitech B100 Black 910-003357 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 66181
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Logitech B100 Black 910-003357
490 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
113x62x38
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х3
Вес, г.
120

Описание товара Мышь Logitech B100 Black 910-003357

Мышь Logitech — это надежное и функциональное устройство, созданное специально для комфортной работы с персональным компьютером. Элегантный черный цвет придаёт мыши стильный и современный вид, который отлично впишется в любой рабочий или домашний интерьер. Данная модель оснащена оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что обеспечивает точное и плавное управление курсором. Это делает ее идеальным выбором для офисной работы, серфинга в интернете и выполнения других повседневных задач. Мышь подключается к компьютеру проводным способом через интерфейс USB Type-A, что гарантирует стабильное соединение и отсутствие задержек в передаче данных. Длина провода составляет 1.8 метра, что обеспечивает свободу передвижения и удобство в использовании на рабочем месте. Бренд Logitech славится высоким качеством своей продукции, и эта мышь не является исключением. Она станет отличным выбором для тех, кто ценит надежность и простоту в сочетании с современными технологиями.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Logitech B100 Black 910-003357




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
113x62x38
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Logitech — это надежное и функциональное устройство, созданное специально для комфортной работы с персональным компьютером. Элегантный черный цвет придаёт мыши стильный и современный вид, который отлично впишется в любой рабочий или домашний интерьер. Данная модель оснащена оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что обеспечивает точное и плавное управление курсором. Это делает ее идеальным выбором для офисной работы, серфинга в интернете и выполнения других повседневных задач. Мышь подключается к компьютеру проводным способом через интерфейс USB Type-A, что гарантирует стабильное соединение и отсутствие задержек в передаче данных. Длина провода составляет 1.8 метра, что обеспечивает свободу передвижения и удобство в использовании на рабочем месте. Бренд Logitech славится высоким качеством своей продукции, и эта мышь не является исключением. Она станет отличным выбором для тех, кто ценит надежность и простоту в сочетании с современными технологиями.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Мышь Logitech B100 Black 910-003357 - по цене 490 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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