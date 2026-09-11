Мышь Logitech B100 Black 910-003357
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech B100 Black 910-003357
Мышь Logitech — это надежное и функциональное устройство, созданное специально для комфортной работы с персональным компьютером. Элегантный черный цвет придаёт мыши стильный и современный вид, который отлично впишется в любой рабочий или домашний интерьер. Данная модель оснащена оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что обеспечивает точное и плавное управление курсором. Это делает ее идеальным выбором для офисной работы, серфинга в интернете и выполнения других повседневных задач. Мышь подключается к компьютеру проводным способом через интерфейс USB Type-A, что гарантирует стабильное соединение и отсутствие задержек в передаче данных. Длина провода составляет 1.8 метра, что обеспечивает свободу передвижения и удобство в использовании на рабочем месте. Бренд Logitech славится высоким качеством своей продукции, и эта мышь не является исключением. Она станет отличным выбором для тех, кто ценит надежность и простоту в сочетании с современными технологиями.
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Теги товара: Для левшей
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Теги товара: Для левшей
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