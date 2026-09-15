Мышь Logitech G502 HERO Corded Gaming Mouse USB Black 910-005471
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech G502 HERO Corded Gaming Mouse USB Black 910-005471
Logitech G502 HERO - проводная игровая мышь с датчиком HERO 25K, ориентированная на требовательных игроков и киберспортивные дисциплины. Модель сочетает высокую точность отслеживания до 25 600 dpi, 11 программируемых кнопок и настраиваемый вес корпуса.
Для каких игр и пользователей
G502 HERO подойдёт для шутеров, MOBA, RPG и других жанров, где важны точность наведения и доступ к множеству команд под пальцами. Эргономичная форма под правую руку и вес около 121 г (с возможностью настройки добавочными грузиками до +18 г) делают её удобной для ладонного и "когтевого" хвата.
Ключевые особенности
Оптический сенсор HERO 25K обеспечивает отслеживание до 400+ IPS и ускорения свыше 40G без сглаживания и фильтрации, что даёт предсказуемый отклик в любых условиях. 11 программируемых кнопок и встроенная память до 5 профилей позволяют настроить макросы, DPI и функции под разные игры и хранить их прямо в мыши. Колесо прокрутки поддерживает режим пошаговой и сверхбыстрой прокрутки, а RGB-подсветка LIGHTSYNC синхронизируется с другими устройствами Logitech G.
Важные нюансы перед покупкой
Мышь проводная, с USB-кабелем длиной около 2.1 м, что надёжно для игр, но требует аккуратной укладки кабеля на столе. Из-за достаточно большого корпуса и массы она может показаться тяжёлой любителям лёгких мышей, зато даёт превосходную стабильность при точных движениях.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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Logitech G502 HERO - проводная игровая мышь с датчиком HERO 25K, ориентированная на требовательных игроков и киберспортивные дисциплины. Модель сочетает высокую точность отслеживания до 25 600 dpi, 11 программируемых кнопок и настраиваемый вес корпуса.
Для каких игр и пользователей
G502 HERO подойдёт для шутеров, MOBA, RPG и других жанров, где важны точность наведения и доступ к множеству команд под пальцами. Эргономичная форма под правую руку и вес около 121 г (с возможностью настройки добавочными грузиками до +18 г) делают её удобной для ладонного и "когтевого" хвата.
Ключевые особенности
Оптический сенсор HERO 25K обеспечивает отслеживание до 400+ IPS и ускорения свыше 40G без сглаживания и фильтрации, что даёт предсказуемый отклик в любых условиях. 11 программируемых кнопок и встроенная память до 5 профилей позволяют настроить макросы, DPI и функции под разные игры и хранить их прямо в мыши. Колесо прокрутки поддерживает режим пошаговой и сверхбыстрой прокрутки, а RGB-подсветка LIGHTSYNC синхронизируется с другими устройствами Logitech G.
Важные нюансы перед покупкой
Мышь проводная, с USB-кабелем длиной около 2.1 м, что надёжно для игр, но требует аккуратной укладки кабеля на столе. Из-за достаточно большого корпуса и массы она может показаться тяжёлой любителям лёгких мышей, зато даёт превосходную стабильность при точных движениях.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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