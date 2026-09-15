Мышь Logitech M240 SILENT - OFF WHITE (910-007120)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб.
В наличии
Код товара: 648743
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 250 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
Габариты (ШxВxД), мм
60x39x99
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х9х4
Вес, г.
200
Описание товара Мышь Logitech M240 SILENT - OFF WHITE (910-007120)
Logitech M240 Silent Bluetooth — это беспроводная мышь, которая идеально подходит для тех, кто ценит комфорт и тишину во время работы. Она оснащена технологией беспроводной связи Bluetooth, что позволяет подключаться к любому устройству без использования проводов. Мышь имеет удобную форму и мягкое покрытие, которые обеспечивают комфортное использование на протяжении всего дня. Благодаря технологии SilentClick, мышь работает практически бесшумно, что позволяет сосредоточиться на работе, не отвлекаясь на звуки щелчков. Кроме того, мышь оснащена функцией автоматического отключения, которая позволяет экономить энергию батареи. Logitech M240 Silent Bluetooth — это отличный выбор для тех, кто хочет наслаждаться работой без лишних помех.
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Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
Габариты (ШxВxД), мм
60x39x99
Страна производитель
Китай
Logitech M240 Silent Bluetooth — это беспроводная мышь, которая идеально подходит для тех, кто ценит комфорт и тишину во время работы. Она оснащена технологией беспроводной связи Bluetooth, что позволяет подключаться к любому устройству без использования проводов. Мышь имеет удобную форму и мягкое покрытие, которые обеспечивают комфортное использование на протяжении всего дня. Благодаря технологии SilentClick, мышь работает практически бесшумно, что позволяет сосредоточиться на работе, не отвлекаясь на звуки щелчков. Кроме того, мышь оснащена функцией автоматического отключения, которая позволяет экономить энергию батареи. Logitech M240 Silent Bluetooth — это отличный выбор для тех, кто хочет наслаждаться работой без лишних помех.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь Logitech M240 SILENT - OFF WHITE (910-007120) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1250 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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