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Мышь A4Tech Bloody ES9 Plus черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech Bloody ES9 Plus черный

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Мышь A4Tech Bloody ES9 Plus черный - фото 2
Мышь A4Tech Bloody ES9 Plus черный - фото 3
Мышь A4Tech Bloody ES9 Plus черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
8
  • Мышь A4Tech Bloody ES9 Plus черный - фото 1
  • Мышь A4Tech Bloody ES9 Plus черный - фото 2
  • Мышь A4Tech Bloody ES9 Plus черный - фото 3
  • Мышь A4Tech Bloody ES9 Plus черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 544645
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь A4Tech Bloody ES9 Plus черный
1 800 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
8
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
68х43х126
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х4
Вес, г.
300

Описание товара Мышь A4Tech Bloody ES9 Plus черный

Мышь проводная A4Tech Bloody ES9 Plus создана специально для того, чтобы позволить вам максимально эффективно справляться с рабочими задачами и одерживать победу в любых игровых баталиях. Для этого она оснащена оптическим светодиодным сенсором с максимальным разрешением 10000 dpi и возможностью его смены посредством соответствующей кнопки. Таким образом, вы ощутите высокую точность при наведении курсора и отметите сверхлегкое и плавное скольжение аксессуара. Мышь проводная A4Tech Bloody ES9 Plus включает в себя 8 кнопок, в том числе и программируемые, незаменимые для получения быстрого доступа к наиболее используемым командам, а также опциям. Корпус на основе матового пластика не проскальзывает в руках и не накапливает на поверхности различные загрязнения. Длинный кабель представленной модели предусмотрительно дополнен тканевой оплеткой, которая не позволит ему покрыться визуальными повреждениями и заломами на протяжении всего эксплуатационного периода.



Теги товара: A4Tech Bloody

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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
8
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
68х43х126
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь проводная A4Tech Bloody ES9 Plus создана специально для того, чтобы позволить вам максимально эффективно справляться с рабочими задачами и одерживать победу в любых игровых баталиях. Для этого она оснащена оптическим светодиодным сенсором с максимальным разрешением 10000 dpi и возможностью его смены посредством соответствующей кнопки. Таким образом, вы ощутите высокую точность при наведении курсора и отметите сверхлегкое и плавное скольжение аксессуара. Мышь проводная A4Tech Bloody ES9 Plus включает в себя 8 кнопок, в том числе и программируемые, незаменимые для получения быстрого доступа к наиболее используемым командам, а также опциям. Корпус на основе матового пластика не проскальзывает в руках и не накапливает на поверхности различные загрязнения. Длинный кабель представленной модели предусмотрительно дополнен тканевой оплеткой, которая не позволит ему покрыться визуальными повреждениями и заломами на протяжении всего эксплуатационного периода.


Теги товара: A4Tech Bloody
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Мышь A4Tech Bloody ES9 Plus черный - по цене 1800 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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