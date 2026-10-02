Мышь A4Tech Bloody P91s черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб.
В наличии
Код товара: 397100
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 640 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
8
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
65х39х120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х5
Вес, г.
300
Описание товара Мышь A4Tech Bloody P91s черный
Благодаря передовым технологиям, мышь реагирует с молниеносной скоростью отклика в 1 миллисекунду — точность и комфорт во время игры! Скролл может вращаться миллионы раз в течение всего срока службы и приводиться в действие с той же точностью, что и кнопка мыши. Регулируемое разрешение 100 - 8000 CPI. Вы можете управлять 6 режимами с помощью левой кнопки, предварительно установив 1 / N / 3 / скролл / 2 боковые кнопки через ПО Bloody Mouse.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Теги товара: A4Tech Bloody
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
8
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
65х39х120
Страна производитель
Китай
Благодаря передовым технологиям, мышь реагирует с молниеносной скоростью отклика в 1 миллисекунду — точность и комфорт во время игры! Скролл может вращаться миллионы раз в течение всего срока службы и приводиться в действие с той же точностью, что и кнопка мыши. Регулируемое разрешение 100 - 8000 CPI. Вы можете управлять 6 режимами с помощью левой кнопки, предварительно установив 1 / N / 3 / скролл / 2 боковые кнопки через ПО Bloody Mouse.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Теги товара: A4Tech Bloody
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Теги товара: A4Tech Bloody
Мышь A4Tech Bloody P91s черный - стоимость товара 1640 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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