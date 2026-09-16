Мышь Ugreen M751 Black (45792)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Ugreen M751 Black (45792)
UGREEN представляет современную мышь, разработанную для комфортной работы с ПК. Этот стильный и эргономичный аксессуар, выполненный в классическом черном цвете, подходит для использования правой рукой, обеспечивая удобный и уверенный хват. Мышь весит всего 99 г, что делает её легкой и удобной в использовании даже в течение продолжительного времени. Устройство поддерживает как проводное, так и беспроводное подключение, обеспечивая максимальную гибкость в работе. Благодаря интерфейсам Bluetooth и USB Type-A вы можете выбрать наиболее подходящий способ соединения с вашим компьютером. Радиус действия беспроводной связи составляет внушительные 10 метров, что позволяет свободно перемещаться по комнате, оставаясь на связи с устройством. Мышь оснащена высоким разрешением оптического сенсора, обеспечивая точное и плавное движение курсора. Питание осуществляется от двух батареек типа AA, что гарантирует длительное время работы без необходимости частой замены элементов питания. Эта мышь UGREEN станет идеальным выбором как для профессиональных задач, так и для повседневного использования. Надежность, качество и современный дизайн делают её отличным дополнением к вашему рабочему месту.
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Теги товара: С bluetooth
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые, Розовые
Теги товара: С bluetooth
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