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Мышь A4Tech XL-750BK Black USB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech XL-750BK Black USB

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Мышь A4Tech XL-750BK Black USB - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
лазерный
Разрешение оптического сенсора, dpi
3600
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь A4Tech XL-750BK Black USB - фото 1
  • Мышь A4Tech XL-750BK Black USB - фото 2
  • Мышь A4Tech XL-750BK Black USB - фото 3
  • Мышь A4Tech XL-750BK Black USB - фото 4
  • Мышь A4Tech XL-750BK Black USB - фото 5
  • Мышь A4Tech XL-750BK Black USB - фото 6
  • Мышь A4Tech XL-750BK Black USB - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 930 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 155602
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь A4Tech XL-750BK Black USB
1 930 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
лазерный
Разрешение оптического сенсора, dpi
3600
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
69x39x123
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х16х7
Вес, г.
320

Описание товара Мышь A4Tech XL-750BK Black USB

Представляем вашему вниманию черную мышь A4Tech, идеальное решение для пользователей, ценящих высокое качество и надежность. Эта проводная мышь создана для удобства эксплуатации и оснащена рядом характеристик, которые выделяют её среди других. Мышь имеет длину провода 1.8 метра, что обеспечивает свободу движений на рабочем месте. Подключение осуществляется через интерфейс USB Type-A, что гарантирует совместимость с большинством современных ПК. Благодаря лазерному сенсору и разрешению оптического сенсора в 3600 dpi, эта модель обеспечит точную и плавную работу курсора на любых поверхностях. С весом всего 135 граммов, мышь удобна для использования в течение длительного времени. Она разработана с учетом хвата для правой руки, что обеспечивает комфорт и естественное положение кисти в процессе работы. Эта мышь A4Tech станет надежным спутником для вашего ПК, будь то для повседневных задач, работы или развлечений.



Теги товара: A4Tech x7, A4Tech xl

Отзывы о товаре Мышь A4Tech XL-750BK Black USB




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
лазерный
Разрешение оптического сенсора, dpi
3600
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
69x39x123
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию черную мышь A4Tech, идеальное решение для пользователей, ценящих высокое качество и надежность. Эта проводная мышь создана для удобства эксплуатации и оснащена рядом характеристик, которые выделяют её среди других. Мышь имеет длину провода 1.8 метра, что обеспечивает свободу движений на рабочем месте. Подключение осуществляется через интерфейс USB Type-A, что гарантирует совместимость с большинством современных ПК. Благодаря лазерному сенсору и разрешению оптического сенсора в 3600 dpi, эта модель обеспечит точную и плавную работу курсора на любых поверхностях. С весом всего 135 граммов, мышь удобна для использования в течение длительного времени. Она разработана с учетом хвата для правой руки, что обеспечивает комфорт и естественное положение кисти в процессе работы. Эта мышь A4Tech станет надежным спутником для вашего ПК, будь то для повседневных задач, работы или развлечений.


Теги товара: A4Tech x7, A4Tech xl
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь A4Tech XL-750BK Black USB - по цене 1930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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