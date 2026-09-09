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Мышь A4Tech Bloody J95s серый (8000dpi) USB (9but) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech Bloody J95s серый (8000dpi) USB (9but)

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Мышь A4Tech Bloody J95s серый (8000dpi) USB (9but)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 324419
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
9
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
43x131x78
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
288

Описание товара Мышь A4Tech Bloody J95s серый (8000dpi) USB (9but)

Основной плюс мыши A4 Bloody J95s - наличие 9 кнопок, в том числе одной двойного клика, что предоставляет геймеру определенные преимущества над соперниками в компьютерных играх. Здесь присутствует возможность изменения чувствительности сенсорного элемента при максимальном разрешении 8000 dpi. Высокотехнологичной мышью A4 Bloody J95s могут пользоваться геймеры с правой рабочей рукой. Надежность подчеркнута наличием проводного USB соединения и параметром MTBF в 20000000 кликов. Помимо функциональных преимуществ, игровая мышь обладает внешней привлекательностью. Молодежный дизайн с рисунком и 5-зонной подсветкой с яркими эффектами производит впечатление на геймеров.



Теги товара: A4Tech Bloody

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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
9
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
43x131x78
Страна производитель
Китай
Описание
Основной плюс мыши A4 Bloody J95s - наличие 9 кнопок, в том числе одной двойного клика, что предоставляет геймеру определенные преимущества над соперниками в компьютерных играх. Здесь присутствует возможность изменения чувствительности сенсорного элемента при максимальном разрешении 8000 dpi. Высокотехнологичной мышью A4 Bloody J95s могут пользоваться геймеры с правой рабочей рукой. Надежность подчеркнута наличием проводного USB соединения и параметром MTBF в 20000000 кликов. Помимо функциональных преимуществ, игровая мышь обладает внешней привлекательностью. Молодежный дизайн с рисунком и 5-зонной подсветкой с яркими эффектами производит впечатление на геймеров.


Теги товара: A4Tech Bloody
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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