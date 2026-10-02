Мышь Logitech PEBBLE M350 BLUE (910-006655)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 650661
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
Габариты (ШxВxД), мм
59x26.5x108
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х9
Вес, г.
200
Описание товара Мышь Logitech PEBBLE M350 BLUE (910-006655)
Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 с заниженным дизайном позволяет запястью меньше уставать. Устройство оснащено 3 стандартными кнопками управления и колесом прокрутки. Бесшумное нажатие не нервирует окружающих, помогает лучше сосредотачиваться на работе. Logitech Pebble M350 представлена в синем пластиковом корпусе для удобного хвата любой рукой. Устройство работает до 1.5 года на 1 батарейке AA. Вы можете подключать мышь с помощью USB-ресивера или Bluetooth-модуля. Оба вида беспроводной связи гарантируют точный отклик на команды на расстоянии до 10 м.
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Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
Габариты (ШxВxД), мм
59x26.5x108
Страна производитель
Китай
Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 с заниженным дизайном позволяет запястью меньше уставать. Устройство оснащено 3 стандартными кнопками управления и колесом прокрутки. Бесшумное нажатие не нервирует окружающих, помогает лучше сосредотачиваться на работе. Logitech Pebble M350 представлена в синем пластиковом корпусе для удобного хвата любой рукой. Устройство работает до 1.5 года на 1 батарейке AA. Вы можете подключать мышь с помощью USB-ресивера или Bluetooth-модуля. Оба вида беспроводной связи гарантируют точный отклик на команды на расстоянии до 10 м.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь Logitech PEBBLE M350 BLUE (910-006655) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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