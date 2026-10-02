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Мышь Logitech PEBBLE M350 BLUE (910-006655) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Logitech PEBBLE M350 BLUE (910-006655)

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Мышь Logitech PEBBLE M350 BLUE (910-006655) - фото 1
Мышь Logitech PEBBLE M350 BLUE (910-006655) - фото 2
Мышь Logitech PEBBLE M350 BLUE (910-006655) - фото 3
Мышь Logitech PEBBLE M350 BLUE (910-006655) - фото 4
Мышь Logitech PEBBLE M350 BLUE (910-006655) - фото 5
Мышь Logitech PEBBLE M350 BLUE (910-006655) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
  • Мышь Logitech PEBBLE M350 BLUE (910-006655) - фото 1
  • Мышь Logitech PEBBLE M350 BLUE (910-006655) - фото 2
  • Мышь Logitech PEBBLE M350 BLUE (910-006655) - фото 3
  • Мышь Logitech PEBBLE M350 BLUE (910-006655) - фото 4
  • Мышь Logitech PEBBLE M350 BLUE (910-006655) - фото 5
  • Мышь Logitech PEBBLE M350 BLUE (910-006655) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 650661
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
Габариты (ШxВxД), мм
59x26.5x108
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х9
Вес, г.
200

Описание товара Мышь Logitech PEBBLE M350 BLUE (910-006655)

Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 с заниженным дизайном позволяет запястью меньше уставать. Устройство оснащено 3 стандартными кнопками управления и колесом прокрутки. Бесшумное нажатие не нервирует окружающих, помогает лучше сосредотачиваться на работе. Logitech Pebble M350 представлена в синем пластиковом корпусе для удобного хвата любой рукой. Устройство работает до 1.5 года на 1 батарейке AA. Вы можете подключать мышь с помощью USB-ресивера или Bluetooth-модуля. Оба вида беспроводной связи гарантируют точный отклик на команды на расстоянии до 10 м.

Отзывы о товаре Мышь Logitech PEBBLE M350 BLUE (910-006655)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
Габариты (ШxВxД), мм
59x26.5x108
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 с заниженным дизайном позволяет запястью меньше уставать. Устройство оснащено 3 стандартными кнопками управления и колесом прокрутки. Бесшумное нажатие не нервирует окружающих, помогает лучше сосредотачиваться на работе. Logitech Pebble M350 представлена в синем пластиковом корпусе для удобного хвата любой рукой. Устройство работает до 1.5 года на 1 батарейке AA. Вы можете подключать мышь с помощью USB-ресивера или Bluetooth-модуля. Оба вида беспроводной связи гарантируют точный отклик на команды на расстоянии до 10 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Logitech PEBBLE M350 BLUE (910-006655) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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