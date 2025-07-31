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Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 Pink (910-005575) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 Pink (910-005575)

1 Отзывы
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Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 Pink (910-005575) - фото 1
Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 Pink (910-005575) - фото 2
Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 Pink (910-005575) - фото 3
Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 Pink (910-005575) - фото 4
Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 Pink (910-005575) - фото 5
Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 Pink (910-005575) - фото 6
Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 Pink (910-005575) - фото 7
Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 Pink (910-005575) - фото 8
Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 Pink (910-005575) - фото 9
Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 Pink (910-005575) - фото 10
Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 Pink (910-005575) - фото 11
Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 Pink (910-005575) - фото 12
Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 Pink (910-005575) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
розовый
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth
  • Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 Pink (910-005575) - фото 1
  • Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 Pink (910-005575) - фото 2
  • Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 Pink (910-005575) - фото 3
  • Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 Pink (910-005575) - фото 4
  • Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 Pink (910-005575) - фото 5
  • Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 Pink (910-005575) - фото 6
  • Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 Pink (910-005575) - фото 7
  • Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 Pink (910-005575) - фото 8
  • Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 Pink (910-005575) - фото 9
  • Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 Pink (910-005575) - фото 10
  • Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 Pink (910-005575) - фото 11
  • Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 Pink (910-005575) - фото 12
  • Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 Pink (910-005575) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 640484
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
розовый
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х9
Вес, г.
122

Описание товара Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 Pink (910-005575)

Описание: Мышь LOGITECH – это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений на персональном компьютере. Этот беспроводной аксессуар выполнен в нежном розовом цвете, который привнесет нотку индивидуальности в ваш рабочий или домашний интерьер. С легким весом в 100 грамм, мышь является эргономичной и удобной для длительного использования. Она подключается к ПК через интерфейс Bluetooth, обеспечивая свободу движения и исключая путаницу с проводами. Работает мышь на одной батарейке типа АА, что позволяет легко и быстро заменить источник питания при необходимости. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, мышь гарантирует точное и плавное перемещение курсора на экране. Это делает её подходящей как для выполнения стандартных офисных задач, так и для работы с графикой, а также других приложений, требующих высокой точности. Благодаря радиусу действия беспроводной связи до 10 метров, устройство обеспечивает надежную работу на расстоянии, что особенно удобно при демонстрациях или управлении презентациями. Мышь LOGITECH – это отличный выбор для пользователей, ценящих качество, надежность и современный дизайн.



Теги товара: С bluetooth, Розовые

Отзывы о товаре Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 Pink (910-005575)

Источник: Яндекс Маркет
31.07.2025
Семанов Дмитрий Александрович

Достоинства:


Комментарий:
Компактная, бесшумная, экономичная. Из-за малых габаритов может быть кому-то и не слишком удобной, но занимает мало места, что хорошо ,когда приходиться носить с собой



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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
розовый
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Описание
Описание: Мышь LOGITECH – это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений на персональном компьютере. Этот беспроводной аксессуар выполнен в нежном розовом цвете, который привнесет нотку индивидуальности в ваш рабочий или домашний интерьер. С легким весом в 100 грамм, мышь является эргономичной и удобной для длительного использования. Она подключается к ПК через интерфейс Bluetooth, обеспечивая свободу движения и исключая путаницу с проводами. Работает мышь на одной батарейке типа АА, что позволяет легко и быстро заменить источник питания при необходимости. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, мышь гарантирует точное и плавное перемещение курсора на экране. Это делает её подходящей как для выполнения стандартных офисных задач, так и для работы с графикой, а также других приложений, требующих высокой точности. Благодаря радиусу действия беспроводной связи до 10 метров, устройство обеспечивает надежную работу на расстоянии, что особенно удобно при демонстрациях или управлении презентациями. Мышь LOGITECH – это отличный выбор для пользователей, ценящих качество, надежность и современный дизайн.


Теги товара: С bluetooth, Розовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2025
Семанов Дмитрий Александрович

Достоинства:


Комментарий:
Компактная, бесшумная, экономичная. Из-за малых габаритов может быть кому-то и не слишком удобной, но занимает мало места, что хорошо ,когда приходиться носить с собой


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