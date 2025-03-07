Мышь A4Tech X-710MK Black USB
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech X-710MK Black USB
Мышь A4TECH представляет собой надежное решение для пользователей, ищущих качественное и удобное устройство для работы за компьютером. Эта модель оснащена проводом длиной 1.8 метра, что обеспечивает свободу движения без путаницы в проводах. Проводное подключение гарантирует стабильное соединение без задержек, а интерфейс USB Type-A делает мышь совместимой с большинством современных компьютеров и ноутбуков. Мышь оснащена высокоэффективным оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, что обеспечивает точное и плавное отслеживание движений. Благодаря симметричному дизайну, устройство подходит как для правой, так и для левой руки, обеспечивая комфортное использование для всех пользователей. Ее стильный черный цвет добавляет устройству элегантности и делает его идеальным дополнением к любому рабочему пространству. Вес мыши составляет 130 г, что создает оптимальный баланс между стабильностью и легкостью перемещения. Это устройство бренда A4Tech - отличный выбор для тех, кто ищет качественную и функциональную мышь для ПК.
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Теги товара: Для левшей, A4Tech x7
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей, A4Tech x7
Достоинства:
Комментарий:
Много лет пользуюсь этими мышами, рука у меня меньше стандартной, поэтому очень удобно. Служит долго, так что я всем доволен.
Отзывы о товаре Мышь A4Tech X-710MK Black USB
Достоинства:
Комментарий:
Много лет пользуюсь этими мышами, рука у меня меньше стандартной, поэтому очень удобно. Служит долго, так что я всем доволен.