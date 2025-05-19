Мышь Logitech M330 Silent Plus Black USB
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech M330 Silent Plus Black USB
Мышь Logitech — это надежное и стильное решение для вашего персонального компьютера. Она выполнена в классическом черном цвете и отличается своей эргономичностью и легкостью, весом всего 91 г. Беспроводное подключение обеспечивает свободу движений и комфорт при работе или отдыхе, с радиусом действия до 10 метров. Устройство оснащено оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что обеспечивает точное и плавное перемещение курсора на экране. Для подключения к ПК используется интерфейс USB Type-A, что делает мышь совместимой с большинством современных компьютеров и ноутбуков. Источником питания служит одна батарея типа АА, которая легко заменяется. Эта модель идеально подходит для повседневного использования, обеспечивая стабильную работу и высокую производительность в офисных приложениях или веб-серфинге. Бренд Logitech славится качеством и долговечностью своих устройств, и эта мышь не является исключением.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Достоинства:
Комментарий:
бесшумная, все работает, под большим пальцем пластик с перфорацией, хотелось бы резину.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает и мягко и тихо кликает
Достоинства:
Комментарий:
Предыдущая моя мышка такой же модели чуть тяжелее, но ничего привыкну. В целом отличная, классное бесшумное нажатие.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышь. Облегченная. Легкий пластик и она легче чем более дорогие аналоги. Также она маленькая, но это заявлено в товаре. И все еще если рука у вас большая будет не очень удобно. Бесшумная. Справляется с базовыми задачами на ура, но как будто бы если бы я купила бы аналог за 1000 рублей она была бы такая же, в отличие от мышки за 3,5, например Так что я не уверена что она стоит своих денег, а если хочется раскошелиться, то лучше поискать что-то дороже и вероятно лучше по качеству
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано идеально. Брала на подарок. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, пока все устраивает. Почти бесшумная
Достоинства:
Комментарий:
Нормальная мышь, нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Мышка понравилась, ооооочень тихая (иногда кажется, что не нажал), приятная на ощупь, в среднего размера руке вроде норм лежит, может слегка маловата, но в общем и целом вполне себе, посмотрим сколько проживет. Понятное дело не оригинал, надпись logi как минимум и непрорезиненные бока
Достоинства:
Комментарий:
Отлично сделана, сырье качественное, бесшумно отжимает, остались довольны, прошло относительно быстро, упаковка хорошая, видно продавец постарался
Достоинства:
Комментарий:
это самая офигенная мышка в моей жизни, хватает на 2-3 года
Достоинства:
Комментарий:
Вроде тихая при нажатии, на когда пальцы в целом до качаются до пластика от этого есть звук
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает.Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь, работает практически на всех поверхностях с ноутбуком, точная.
Отзывы о товаре Мышь Logitech M330 Silent Plus Black USB
Достоинства:
Комментарий:
бесшумная, все работает, под большим пальцем пластик с перфорацией, хотелось бы резину.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает и мягко и тихо кликает
Достоинства:
Комментарий:
Предыдущая моя мышка такой же модели чуть тяжелее, но ничего привыкну. В целом отличная, классное бесшумное нажатие.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышь. Облегченная. Легкий пластик и она легче чем более дорогие аналоги. Также она маленькая, но это заявлено в товаре. И все еще если рука у вас большая будет не очень удобно. Бесшумная. Справляется с базовыми задачами на ура, но как будто бы если бы я купила бы аналог за 1000 рублей она была бы такая же, в отличие от мышки за 3,5, например Так что я не уверена что она стоит своих денег, а если хочется раскошелиться, то лучше поискать что-то дороже и вероятно лучше по качеству
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано идеально. Брала на подарок. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, пока все устраивает. Почти бесшумная
Достоинства:
Комментарий:
Нормальная мышь, нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Мышка понравилась, ооооочень тихая (иногда кажется, что не нажал), приятная на ощупь, в среднего размера руке вроде норм лежит, может слегка маловата, но в общем и целом вполне себе, посмотрим сколько проживет. Понятное дело не оригинал, надпись logi как минимум и непрорезиненные бока
Достоинства:
Комментарий:
Отлично сделана, сырье качественное, бесшумно отжимает, остались довольны, прошло относительно быстро, упаковка хорошая, видно продавец постарался
Достоинства:
Комментарий:
это самая офигенная мышка в моей жизни, хватает на 2-3 года
Достоинства:
Комментарий:
Вроде тихая при нажатии, на когда пальцы в целом до качаются до пластика от этого есть звук
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает.Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь, работает практически на всех поверхностях с ноутбуком, точная.