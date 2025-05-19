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Мышь Logitech M330 Silent Plus Black USB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Logitech M330 Silent Plus Black USB

13 Отзывы
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Мышь Logitech M330 Silent Plus Black USB - фото 1
Мышь Logitech M330 Silent Plus Black USB - фото 2
Мышь Logitech M330 Silent Plus Black USB - фото 3
Мышь Logitech M330 Silent Plus Black USB - фото 4
Мышь Logitech M330 Silent Plus Black USB - фото 5
Мышь Logitech M330 Silent Plus Black USB - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Logitech M330 Silent Plus Black USB - фото 1
  • Мышь Logitech M330 Silent Plus Black USB - фото 2
  • Мышь Logitech M330 Silent Plus Black USB - фото 3
  • Мышь Logitech M330 Silent Plus Black USB - фото 4
  • Мышь Logitech M330 Silent Plus Black USB - фото 5
  • Мышь Logitech M330 Silent Plus Black USB - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 155614
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
68x38x105
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х4
Вес, г.
180

Описание товара Мышь Logitech M330 Silent Plus Black USB

Мышь Logitech — это надежное и стильное решение для вашего персонального компьютера. Она выполнена в классическом черном цвете и отличается своей эргономичностью и легкостью, весом всего 91 г. Беспроводное подключение обеспечивает свободу движений и комфорт при работе или отдыхе, с радиусом действия до 10 метров. Устройство оснащено оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что обеспечивает точное и плавное перемещение курсора на экране. Для подключения к ПК используется интерфейс USB Type-A, что делает мышь совместимой с большинством современных компьютеров и ноутбуков. Источником питания служит одна батарея типа АА, которая легко заменяется. Эта модель идеально подходит для повседневного использования, обеспечивая стабильную работу и высокую производительность в офисных приложениях или веб-серфинге. Бренд Logitech славится качеством и долговечностью своих устройств, и эта мышь не является исключением.

Отзывы о товаре Мышь Logitech M330 Silent Plus Black USB

Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
бесшумная, все работает, под большим пальцем пластик с перфорацией, хотелось бы резину.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Валентина Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает и мягко и тихо кликает
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Ульяна З.

Достоинства:


Комментарий:
Предыдущая моя мышка такой же модели чуть тяжелее, но ничего привыкну. В целом отличная, классное бесшумное нажатие.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышь. Облегченная. Легкий пластик и она легче чем более дорогие аналоги. Также она маленькая, но это заявлено в товаре. И все еще если рука у вас большая будет не очень удобно. Бесшумная. Справляется с базовыми задачами на ура, но как будто бы если бы я купила бы аналог за 1000 рублей она была бы такая же, в отличие от мышки за 3,5, например Так что я не уверена что она стоит своих денег, а если хочется раскошелиться, то лучше поискать что-то дороже и вероятно лучше по качеству
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Лариса М.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано идеально. Брала на подарок. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, пока все устраивает. Почти бесшумная
Источник: Яндекс Маркет
17.10.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная мышь, нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2024
Вадим В.

Достоинства:


Комментарий:
Мышка понравилась, ооооочень тихая (иногда кажется, что не нажал), приятная на ощупь, в среднего размера руке вроде норм лежит, может слегка маловата, но в общем и целом вполне себе, посмотрим сколько проживет. Понятное дело не оригинал, надпись logi как минимум и непрорезиненные бока
Источник: Яндекс Маркет
13.07.2024
Станислав К.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично сделана, сырье качественное, бесшумно отжимает, остались довольны, прошло относительно быстро, упаковка хорошая, видно продавец постарался
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2024
Николай

Достоинства:


Комментарий:
это самая офигенная мышка в моей жизни, хватает на 2-3 года
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2024
Виктория Д.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде тихая при нажатии, на когда пальцы в целом до качаются до пластика от этого есть звук
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2024
MEEJOO K.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает.Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2023
Владимир Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь, работает практически на всех поверхностях с ноутбуком, точная.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
68x38x105
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Logitech — это надежное и стильное решение для вашего персонального компьютера. Она выполнена в классическом черном цвете и отличается своей эргономичностью и легкостью, весом всего 91 г. Беспроводное подключение обеспечивает свободу движений и комфорт при работе или отдыхе, с радиусом действия до 10 метров. Устройство оснащено оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что обеспечивает точное и плавное перемещение курсора на экране. Для подключения к ПК используется интерфейс USB Type-A, что делает мышь совместимой с большинством современных компьютеров и ноутбуков. Источником питания служит одна батарея типа АА, которая легко заменяется. Эта модель идеально подходит для повседневного использования, обеспечивая стабильную работу и высокую производительность в офисных приложениях или веб-серфинге. Бренд Logitech славится качеством и долговечностью своих устройств, и эта мышь не является исключением.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
бесшумная, все работает, под большим пальцем пластик с перфорацией, хотелось бы резину.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Валентина Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает и мягко и тихо кликает
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Ульяна З.

Достоинства:


Комментарий:
Предыдущая моя мышка такой же модели чуть тяжелее, но ничего привыкну. В целом отличная, классное бесшумное нажатие.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышь. Облегченная. Легкий пластик и она легче чем более дорогие аналоги. Также она маленькая, но это заявлено в товаре. И все еще если рука у вас большая будет не очень удобно. Бесшумная. Справляется с базовыми задачами на ура, но как будто бы если бы я купила бы аналог за 1000 рублей она была бы такая же, в отличие от мышки за 3,5, например Так что я не уверена что она стоит своих денег, а если хочется раскошелиться, то лучше поискать что-то дороже и вероятно лучше по качеству
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Лариса М.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано идеально. Брала на подарок. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, пока все устраивает. Почти бесшумная
Источник: Яндекс Маркет
17.10.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная мышь, нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2024
Вадим В.

Достоинства:


Комментарий:
Мышка понравилась, ооооочень тихая (иногда кажется, что не нажал), приятная на ощупь, в среднего размера руке вроде норм лежит, может слегка маловата, но в общем и целом вполне себе, посмотрим сколько проживет. Понятное дело не оригинал, надпись logi как минимум и непрорезиненные бока
Источник: Яндекс Маркет
13.07.2024
Станислав К.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично сделана, сырье качественное, бесшумно отжимает, остались довольны, прошло относительно быстро, упаковка хорошая, видно продавец постарался
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2024
Николай

Достоинства:


Комментарий:
это самая офигенная мышка в моей жизни, хватает на 2-3 года
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2024
Виктория Д.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде тихая при нажатии, на когда пальцы в целом до качаются до пластика от этого есть звук
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2024
MEEJOO K.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает.Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2023
Владимир Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь, работает практически на всех поверхностях с ноутбуком, точная.


Мышь Logitech M330 Silent Plus Black USB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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