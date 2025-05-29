Мышь Oklick 976GW черный (1431703)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Oklick 976GW черный (1431703)
Мышь беспроводная Oklick 976GW – удобная игровая модель с шестью кнопками и подсветкой. Устройство способно работать в трех режимах с разрешением 800, 1200 или 1600 dpi, быстро и точно реагируя даже на незначительные движения. Среди кнопок имеются боковые и отдельная кнопка для удобной смены режимов датчика. Прибор Oklick 976GW дополнен яркой подсветкой, превращающей простую мышь в стильный элемент декора. На матовой пластиковой поверхности практически не видны отпечатки пальцев, а сама конструкция корпуса разработана только для хвата правой рукой. Устройство со встроенной АКБ подключается к ПК через USB-ресивер с дальностью действия 10 м.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка, заряд держит долго
Достоинства:
Комментарий:
Работает, подсветку можно отключить кнопкой, брал для ноута
Достоинства:
Комментарий:
мышка хорошая ,но не много не привычно в некоторых местах легче чем в других ,из-за это дисбаланс веса
Достоинства:
Комментарий:
В целом нормально. Быстро засыпает. Часто "улетает", срывается при активном перемещении.
Достоинства:
Комментарий:
Менее "дальнобойная" чем такая же купленная 2 года назад,поэтому минус бал,в остальном неплохо.И дороговата стала
Достоинства:
Комментарий:
будем посмотреть, пока что всё окей.
Достоинства:
Комментарий:
Была 975, умерло колесико. Взял 976, спасибо что поменяли разъем зарядки на type-c. Одна из самых удобных мышей для меня. Единственный минус - слабое колесико, но за такие деньги - ладно.
Достоинства:
Комментарий:
Пока все нравится. Разъем зарядки тайп си, подсветку можно выключить. До нее была самая дешевая мышь эта работает точно лучше, доп кнопки
Достоинства:
Комментарий:
хорошая мышь,зарядка от тайп СИ,отклик быстрый рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Классная мышь, подсветку можно отключать, очень хорошо реагирует на прикосновения,тип зарядки USB C, аккумулятор держит долго, на длительные игры хватает на долго, очень порадовало именно то ,что на аккумуляторе. Описание соответствует к покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Брал для сына, он в восторге!
Достоинства:
Комментарий:
для быстрых игр не очень подходит.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышка. В новой версии индикатор заряда выполнен в виде красной подсветки около колеса прокрутки. Гаснет по окончанию заряда. Также установлен разъем Type-C вместо micro-USB на предыдущей версии.
Достоинства:
Комментарий:
Type C , провод в комплекте , после распаковки , перед использованием нужно зарядить , корпус приятный
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышь! Это всё индивидуально, но мне нравятся такие объёмные, хорошо чувствуется в руке. В работе никаких минусов
Достоинства:
Комментарий:
Мышка топ. Ранее была стилсериес кана очень похожа по эргономике, покупаю эту вторую мышь уже, одну потерял в путешествии. Сейчас пришла модель с Type C разъемом зарядки, я доволен очень сильно. Спасибо! Кстати поменяйте фотку, там старый разъем. Уже было смирился, но при вскрытии упаковки сильно обрадовался!
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, из минусов только micro-usb для зарядки.
Достоинства:
Комментарий:
Мышка не самая плохая, но я могу сказать с уверенностью, что она точно не для видеоигр, я опробовал ее на Hotline miami, и на Fortnite, задержка отклика, удобность и клавиши оставляют желать лучшего, за эту цену приемлемо.
Достоинства:
Комментарий:
Очень крутая мышка. Беру себе такую уже вторую, первая на работе. Если включать без подсветки, то работает на одном заряде больше месяца и при работе 8часов 5 дней в неделю. Удобно сидит в руке, по дизайну судеите сами, мне нра
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка, в руке сидит удобно. На ощупь приятная. Визуально выглядит необычно. Есть два режима работы, а именно с подсветкой и без неё. В третьем положении тумблера мышь отключается. Достойное устройство за свои деньги. Рекомендую, брать можно
Достоинства:
Комментарий:
Мне говорили что это мышка не меняет цвет, а она меняет, мужу понравилась
Достоинства:
Комментарий:
Кто-Нибудь Знает знает Как работает кнопка разрешение сенсора? И как понять она работает? На разных сайтах указано разное значение 1600dpi - 3200dpi
Отзывы о товаре Мышь Oklick 976GW черный (1431703)
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка, заряд держит долго
Достоинства:
Комментарий:
Работает, подсветку можно отключить кнопкой, брал для ноута
Достоинства:
Комментарий:
мышка хорошая ,но не много не привычно в некоторых местах легче чем в других ,из-за это дисбаланс веса
Достоинства:
Комментарий:
В целом нормально. Быстро засыпает. Часто "улетает", срывается при активном перемещении.
Достоинства:
Комментарий:
Менее "дальнобойная" чем такая же купленная 2 года назад,поэтому минус бал,в остальном неплохо.И дороговата стала
Достоинства:
Комментарий:
будем посмотреть, пока что всё окей.
Достоинства:
Комментарий:
Была 975, умерло колесико. Взял 976, спасибо что поменяли разъем зарядки на type-c. Одна из самых удобных мышей для меня. Единственный минус - слабое колесико, но за такие деньги - ладно.
Достоинства:
Комментарий:
Пока все нравится. Разъем зарядки тайп си, подсветку можно выключить. До нее была самая дешевая мышь эта работает точно лучше, доп кнопки
Достоинства:
Комментарий:
хорошая мышь,зарядка от тайп СИ,отклик быстрый рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Классная мышь, подсветку можно отключать, очень хорошо реагирует на прикосновения,тип зарядки USB C, аккумулятор держит долго, на длительные игры хватает на долго, очень порадовало именно то ,что на аккумуляторе. Описание соответствует к покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Брал для сына, он в восторге!
Достоинства:
Комментарий:
для быстрых игр не очень подходит.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышка. В новой версии индикатор заряда выполнен в виде красной подсветки около колеса прокрутки. Гаснет по окончанию заряда. Также установлен разъем Type-C вместо micro-USB на предыдущей версии.
Достоинства:
Комментарий:
Type C , провод в комплекте , после распаковки , перед использованием нужно зарядить , корпус приятный
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышь! Это всё индивидуально, но мне нравятся такие объёмные, хорошо чувствуется в руке. В работе никаких минусов
Достоинства:
Комментарий:
Мышка топ. Ранее была стилсериес кана очень похожа по эргономике, покупаю эту вторую мышь уже, одну потерял в путешествии. Сейчас пришла модель с Type C разъемом зарядки, я доволен очень сильно. Спасибо! Кстати поменяйте фотку, там старый разъем. Уже было смирился, но при вскрытии упаковки сильно обрадовался!
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, из минусов только micro-usb для зарядки.
Достоинства:
Комментарий:
Мышка не самая плохая, но я могу сказать с уверенностью, что она точно не для видеоигр, я опробовал ее на Hotline miami, и на Fortnite, задержка отклика, удобность и клавиши оставляют желать лучшего, за эту цену приемлемо.
Достоинства:
Комментарий:
Очень крутая мышка. Беру себе такую уже вторую, первая на работе. Если включать без подсветки, то работает на одном заряде больше месяца и при работе 8часов 5 дней в неделю. Удобно сидит в руке, по дизайну судеите сами, мне нра
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка, в руке сидит удобно. На ощупь приятная. Визуально выглядит необычно. Есть два режима работы, а именно с подсветкой и без неё. В третьем положении тумблера мышь отключается. Достойное устройство за свои деньги. Рекомендую, брать можно
Достоинства:
Комментарий:
Мне говорили что это мышка не меняет цвет, а она меняет, мужу понравилась
Достоинства:
Комментарий:
Кто-Нибудь Знает знает Как работает кнопка разрешение сенсора? И как понять она работает? На разных сайтах указано разное значение 1600dpi - 3200dpi