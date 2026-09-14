Описание товара Мышь Acer Nitro OMR505 черный (ZL.MCE11.01G)

Представляем игровую мышь Acer Nitro OMR505 в стильном исполнении — идеальный инструмент для тех, кто ценит свободу движений, бескомпромиссную точность и долгую работу без подзарядки. Это устройство сочетает в себе передовые беспроводные технологии и эргономичный дизайн, созданный для полного погружения в игровой процесс или комфортной продуктивной работы. Мышь обеспечивает абсолютную свободу передвижения благодаря двум современным типам беспроводного соединения. Вы можете подключить её через Bluetooth напрямую к ноутбуку или планшету, не занимая ценное гнездо USB. Для максимально отзывчивого взаимодействия в динамичных играх используйте скоростной радиоканал. Для этого в комплекте предусмотрен удобный провод с разъёмом USB Type-C, который одновременно служит для зарядки встроенного аккумулятора. Такой гибридный подход даёт вам гибкость и независимость от проводов в любой ситуации. Сердцем устройства является высокоточный оптический сенсор с экстремальным разрешением до 12800 dpi. Это позволяет совершать молниеносные и при этом невероятно точные перемещения курсора. Вы можете мгновенно переключаться между шестью предустановленными режимами чувствительности: 800, 1200, 1600, 3200, 6400 и 12800 dpi, подстраивая поведение мыши под конкретную задачу — от ювелирной работы в графическом редакторе до резких поворотов в шутере. Частота опроса 1000 Гц гарантирует, что каждое ваше движение будет обработано без задержек, обеспечивая плавность и мгновенную реакцию. Корпус мыши выполнен в асимметричной форме, разработанной специально для правой руки. Такая эргономика обеспечивает естественное и комфортное положение кисти даже во время длительных игровых сессий, снижая усталость. Пять программируемых кнопок предоставляют широкие возможности для настройки управления, позволяя назначать сложные команды или макросы для быстрого доступа к нужным функциям. Собственный аккумулятор избавляет от необходимости постоянно покупать батарейки, а стильный голубой цвет корпуса выделит ваше рабочее место или игровую setup. Мышь Acer Nitro OMR505 Blue — это умный выбор для требовательного пользователя, где каждая деталь, от двусторонней беспроводной связи до формы корпуса, работает на ваш комфорт и победу.