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Мышь беспроводная Logitech M350 Pebble Mouse, black (910-005718) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь беспроводная Logitech M350 Pebble Mouse, black (910-005718)

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Мышь беспроводная Logitech M350 Pebble Mouse, black (910-005718) - фото 1
Мышь беспроводная Logitech M350 Pebble Mouse, black (910-005718) - фото 2
Мышь беспроводная Logitech M350 Pebble Mouse, black (910-005718) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
  • Мышь беспроводная Logitech M350 Pebble Mouse, black (910-005718) - фото 1
  • Мышь беспроводная Logitech M350 Pebble Mouse, black (910-005718) - фото 2
  • Мышь беспроводная Logitech M350 Pebble Mouse, black (910-005718) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 497840
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Мышь беспроводная Logitech M350 Pebble Mouse, black (910-005718)
1 410 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Габариты (ШxВxД), мм
107х59х27
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х4
Вес, г.
125

Описание товара Мышь беспроводная Logitech M350 Pebble Mouse, black (910-005718)

Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 представлена в элегантном ультратонком дизайне. Устройство оснащено белым пластиковым корпусом с конструкцией, удобной для удержания левой или правой рукой. Предусматривается наличие трех кнопок управления, радующих практически бесшумной работой. Устройство Logitech Pebble M350 действует на основе оптического LED-сенсора, обладающего чувствительностью 1000 dpi. Подключение к ПК осуществляется при помощи USB-ресивера, действующего на основе Bluetooth-технологии. Дальность действия достигает 10 метров. Устройство поставляется с AA-батарейкой, мощности которой хватает на 540 дней активной эксплуатации.

Отзывы о товаре Мышь беспроводная Logitech M350 Pebble Mouse, black (910-005718)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Габариты (ШxВxД), мм
107х59х27
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Logitech Pebble M350 представлена в элегантном ультратонком дизайне. Устройство оснащено белым пластиковым корпусом с конструкцией, удобной для удержания левой или правой рукой. Предусматривается наличие трех кнопок управления, радующих практически бесшумной работой. Устройство Logitech Pebble M350 действует на основе оптического LED-сенсора, обладающего чувствительностью 1000 dpi. Подключение к ПК осуществляется при помощи USB-ресивера, действующего на основе Bluetooth-технологии. Дальность действия достигает 10 метров. Устройство поставляется с AA-батарейкой, мощности которой хватает на 540 дней активной эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Мышь беспроводная Logitech M350 Pebble Mouse, black (910-005718) - по цене 1410 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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