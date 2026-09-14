Мышь Acer Nitro OMR305 черный (ZL.MCECC.020)
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Характеристики
Описание товара Мышь Acer Nitro OMR305 черный (ZL.MCECC.020)
Мышь Acer – это универсальное беспроводное устройство, которое идеально подойдет как для повседневной работы, так и для игровых сессий. Благодаря современному оптическому сенсору с разрешением 3200 dpi, вы сможете насладиться высокой точностью и отзывчивостью, что особенно важно в динамичных играх. Мышь оснащена радиоканалом и Bluetooth интерфейсами, что обеспечивает стабильную беспроводную связь на расстоянии до 10 метров. Это позволяет использовать мышь не только у компьютера, но и на большом расстоянии, например, для управления мультимедиа с дивана. Дизайн мыши разработан с учетом эргономики и подходит для правой руки, что обеспечивает комфорт даже при длительном использовании. Черный цвет корпуса добавляет устройству стильный и строгий вид, который прекрасно дополнит любой рабочий или игровой сетап. Хотя мышь не оснащена бесшумными кнопками, ее удобство и функциональность делают ее отличным выбором для тех, кто ищет надежного спутника для игр и работы. Бренд Acer гарантирует качество и долговечность своей продукции, что делает эту модель отличным выбором для ценителей надежной техники.
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Теги товара: Игровые, С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, для дизайнеров, игровые Logitech
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