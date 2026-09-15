Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный
Мышь A4Tech — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для работы с персональными компьютерами. Элегантное сочетание черного и серого делает эту мышь эстетически привлекательной и подходящей для любого рабочего пространства. Основные характеристики устройства подчеркивают его практичность и удобство в использовании. С весом всего 91 г, эта беспроводная мышь легкая и переносная, что делает ее идеальной для использования как в офисе, так и в дороге. Благодаря встроенному аккумулятору вам не придется заботиться о постоянной замене батареек, а радиус действия беспроводной связи до 10 метров обеспечивает свободу перемещений, не привязывая вас к столу. Тип сенсора у этой модели — оптический, что гарантирует точное и быстрое реагирование на движения. Разрешение оптического сенсора в 2000 dpi обеспечивает плавное и точное управление курсором, что особенно важно для профессиональной работы и развлечений. Беспроводное подключение через интерфейс Bluetooth позволяет быстро и просто подсоединить мышь к вашему ПК без лишних проводов. Мышь A4Tech — это идеальное сочетание производительности, функциональности и стиля, созданное для комфортного и эффективного использования.
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Теги товара: С bluetooth
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Теги товара: С bluetooth
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