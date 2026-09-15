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Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный

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Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 5
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 7
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 8
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 9
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 10
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 11
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 12
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 13
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 14
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 15
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 16
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 17
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 18
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 19
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 20
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 21
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 22
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 23
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 24
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 25
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 26
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 27
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 28
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 29
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 30
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 31
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 32
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый, черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Bluetooth
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 7
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 8
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 9
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 10
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 11
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 12
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 13
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 14
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 15
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 16
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 17
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 18
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 19
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 20
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 21
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 22
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 23
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 24
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 25
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 26
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 27
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 28
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 29
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 30
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 31
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 32
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - фото 33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
1 380 руб.  1 840 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 544649
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный
1 380 руб. -25%
1 840 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый, черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
70х42х105 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х4
Вес, г.
250

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный

Мышь A4Tech — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для работы с персональными компьютерами. Элегантное сочетание черного и серого делает эту мышь эстетически привлекательной и подходящей для любого рабочего пространства. Основные характеристики устройства подчеркивают его практичность и удобство в использовании. С весом всего 91 г, эта беспроводная мышь легкая и переносная, что делает ее идеальной для использования как в офисе, так и в дороге. Благодаря встроенному аккумулятору вам не придется заботиться о постоянной замене батареек, а радиус действия беспроводной связи до 10 метров обеспечивает свободу перемещений, не привязывая вас к столу. Тип сенсора у этой модели — оптический, что гарантирует точное и быстрое реагирование на движения. Разрешение оптического сенсора в 2000 dpi обеспечивает плавное и точное управление курсором, что особенно важно для профессиональной работы и развлечений. Беспроводное подключение через интерфейс Bluetooth позволяет быстро и просто подсоединить мышь к вашему ПК без лишних проводов. Мышь A4Tech — это идеальное сочетание производительности, функциональности и стиля, созданное для комфортного и эффективного использования.



Теги товара: С bluetooth

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый, черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
70х42х105 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4Tech — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для работы с персональными компьютерами. Элегантное сочетание черного и серого делает эту мышь эстетически привлекательной и подходящей для любого рабочего пространства. Основные характеристики устройства подчеркивают его практичность и удобство в использовании. С весом всего 91 г, эта беспроводная мышь легкая и переносная, что делает ее идеальной для использования как в офисе, так и в дороге. Благодаря встроенному аккумулятору вам не придется заботиться о постоянной замене батареек, а радиус действия беспроводной связи до 10 метров обеспечивает свободу перемещений, не привязывая вас к столу. Тип сенсора у этой модели — оптический, что гарантирует точное и быстрое реагирование на движения. Разрешение оптического сенсора в 2000 dpi обеспечивает плавное и точное управление курсором, что особенно важно для профессиональной работы и развлечений. Беспроводное подключение через интерфейс Bluetooth позволяет быстро и просто подсоединить мышь к вашему ПК без лишних проводов. Мышь A4Tech — это идеальное сочетание производительности, функциональности и стиля, созданное для комфортного и эффективного использования.


Теги товара: С bluetooth
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Мышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный - по цене 1380 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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