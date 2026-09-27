Мышь MSI Clutch GM11 черный
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 397136
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
62х37х118
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х5
Вес, г.
317
Описание товара Мышь MSI Clutch GM11 черный
Полноцветная RGB подсветка с 7 световыми эффектами. 5-уровневый оптический сенсор с 5 различными цветами. Симметричный дизайн под правую или левую руку. Оптический сенсор PMW-3325. Точная детальная настройка с помощью Dragon Center.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
62х37х118
Страна производитель
Китай
Полноцветная RGB подсветка с 7 световыми эффектами. 5-уровневый оптический сенсор с 5 различными цветами. Симметричный дизайн под правую или левую руку. Оптический сенсор PMW-3325. Точная детальная настройка с помощью Dragon Center.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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