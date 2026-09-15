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Мышь A4Tech Fstyler FB10C белый/серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech Fstyler FB10C белый/серый

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Мышь A4Tech Fstyler FB10C белый/серый - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FB10C белый/серый - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FB10C белый/серый - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FB10C белый/серый - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FB10C белый/серый - фото 5
Мышь A4Tech Fstyler FB10C белый/серый - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FB10C белый/серый - фото 7
Мышь A4Tech Fstyler FB10C белый/серый - фото 8
Мышь A4Tech Fstyler FB10C белый/серый - фото 9
Мышь A4Tech Fstyler FB10C белый/серый - фото 10
Мышь A4Tech Fstyler FB10C белый/серый - фото 11
Мышь A4Tech Fstyler FB10C белый/серый - фото 12
Мышь A4Tech Fstyler FB10C белый/серый - фото 13
Мышь A4Tech Fstyler FB10C белый/серый - фото 14
Мышь A4Tech Fstyler FB10C белый/серый - фото 15
Мышь A4Tech Fstyler FB10C белый/серый - фото 16
Мышь A4Tech Fstyler FB10C белый/серый - фото 17
Мышь A4Tech Fstyler FB10C белый/серый - фото 18
Мышь A4Tech Fstyler FB10C белый/серый - фото 19
Мышь A4Tech Fstyler FB10C белый/серый - фото 20
Мышь A4Tech Fstyler FB10C белый/серый - фото 21
Мышь A4Tech Fstyler FB10C белый/серый - фото 22
Мышь A4Tech Fstyler FB10C белый/серый - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый, серый
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
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  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C белый/серый - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C белый/серый - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C белый/серый - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C белый/серый - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C белый/серый - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C белый/серый - фото 7
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  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C белый/серый - фото 18
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C белый/серый - фото 19
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  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C белый/серый - фото 21
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C белый/серый - фото 22
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C белый/серый - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541420
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь A4Tech Fstyler FB10C белый/серый
1 330 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый, серый
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
64х35х108
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х4
Вес, г.
140

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FB10C белый/серый

Беспроводная мышь A4Tech представляет собой идеальное сочетание стиля и функциональности, обеспечивая комфортное использование для пользователей ПК. Благодаря радиоканалу и Bluetooth подключению, этот аксессуар легко подключается к вашему устройству, предоставляя надежную связь без использования проводов. С радиусом действия до 10 метров, вы свободно можете перемещаться по комнате, не беспокоясь о потере сигнала. Устройство оснащено оптическим сенсором высокого качества с разрешением 2000 dpi, что обеспечивает точное и плавное отслеживание движений курсора, будь то работа с документами или динамичная игровая сессия. Элегантное оформление в белых и серых тонах делает мышь стильным дополнением к вашему рабочему месту. Бренд A4Tech славится своими надежными и долговечными продуктами, и эта модель не является исключением. Она сочетает в себе передовые технологии и эргономичный дизайн, обеспечивая комфорт и продуктивность в использовании. Независимо от того, работаете ли вы дома или в офисе, мышь A4Tech станет вашим надежным помощником в любых задачах.



Теги товара: С bluetooth, Для левшей, Белые

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FB10C белый/серый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый, серый
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
64х35х108
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводная мышь A4Tech представляет собой идеальное сочетание стиля и функциональности, обеспечивая комфортное использование для пользователей ПК. Благодаря радиоканалу и Bluetooth подключению, этот аксессуар легко подключается к вашему устройству, предоставляя надежную связь без использования проводов. С радиусом действия до 10 метров, вы свободно можете перемещаться по комнате, не беспокоясь о потере сигнала. Устройство оснащено оптическим сенсором высокого качества с разрешением 2000 dpi, что обеспечивает точное и плавное отслеживание движений курсора, будь то работа с документами или динамичная игровая сессия. Элегантное оформление в белых и серых тонах делает мышь стильным дополнением к вашему рабочему месту. Бренд A4Tech славится своими надежными и долговечными продуктами, и эта модель не является исключением. Она сочетает в себе передовые технологии и эргономичный дизайн, обеспечивая комфорт и продуктивность в использовании. Независимо от того, работаете ли вы дома или в офисе, мышь A4Tech станет вашим надежным помощником в любых задачах.


Теги товара: С bluetooth, Для левшей, Белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Мышь A4Tech Fstyler FB10C белый/серый - по цене 1330 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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