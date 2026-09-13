Мышь Acer OMR205 зеленый/желтый (ZL.MCEEE.02J)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Acer OMR205 зеленый/желтый (ZL.MCEEE.02J)
Мышь беспроводная Acer OMR205 – это функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником для работы и развлечений. Беспроводное подключение: мышь Acer OMR205 оснащена радиоканалом, что обеспечивает свободу передвижения и отсутствие проводов. Радиус действия беспроводной связи составляет 10 метров, что позволяет комфортно работать на любом расстоянии от компьютера. Оптический сенсор с разрешением 1200 dpi: мышь обеспечивает точное и плавное движение курсора, что важно для комфортной работы с графическими и веб-приложениями. В целом, мышь беспроводная Acer OMR205 – это надежный и функциональный выбор для тех, кто ценит комфорт и удобство в работе.
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Теги товара: Для ноутбука, Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Для ноутбука, Для левшей
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