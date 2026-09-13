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Мышь Logitech M280 Wireless Red купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Logitech M280 Wireless Red

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Мышь Logitech M280 Wireless Red - фото 1
Мышь Logitech M280 Wireless Red - фото 2
Мышь Logitech M280 Wireless Red - фото 3
Мышь Logitech M280 Wireless Red - фото 4
Мышь Logitech M280 Wireless Red - фото 5
Мышь Logitech M280 Wireless Red - фото 6
Мышь Logitech M280 Wireless Red - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
красный
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
  • Мышь Logitech M280 Wireless Red - фото 1
  • Мышь Logitech M280 Wireless Red - фото 2
  • Мышь Logitech M280 Wireless Red - фото 3
  • Мышь Logitech M280 Wireless Red - фото 4
  • Мышь Logitech M280 Wireless Red - фото 5
  • Мышь Logitech M280 Wireless Red - фото 6
  • Мышь Logitech M280 Wireless Red - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720232
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
красный
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х10
Вес, г.
100

Описание товара Мышь Logitech M280 Wireless Red

Мышь Logitech — это идеальное сочетание стиля и функциональности для вашего ПК. Выполненная в ярком красном цвете, она не только привлекает внимание, но и обеспечивает комфортное использование благодаря продуманному дизайну. Мышь весит всего 78 г, что делает её лёгкой и удобной в эксплуатации, особенно при длительном использовании. Эта беспроводная мышь поддерживает подключение через Bluetooth и USB Type-A, что позволяет легко интегрировать её в любую конфигурацию рабочего места. Благодаря оптическому сенсору, мышь обеспечивает точное и плавное перемещение курсора, что делает её идеальной для различных задач — от офисной работы до интернет-серфинга. С радиусом действия беспроводной связи до 10 метров, вы сможете комфортно использовать её на большом расстоянии от вашего устройства, сохраняя полную свободу движений. Надёжность и качество от бренда Logitech делают эту мышь отличным выбором для пользователей, ценящих удобство и эффективность.

Отзывы о товаре Мышь Logitech M280 Wireless Red




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
красный
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Logitech — это идеальное сочетание стиля и функциональности для вашего ПК. Выполненная в ярком красном цвете, она не только привлекает внимание, но и обеспечивает комфортное использование благодаря продуманному дизайну. Мышь весит всего 78 г, что делает её лёгкой и удобной в эксплуатации, особенно при длительном использовании. Эта беспроводная мышь поддерживает подключение через Bluetooth и USB Type-A, что позволяет легко интегрировать её в любую конфигурацию рабочего места. Благодаря оптическому сенсору, мышь обеспечивает точное и плавное перемещение курсора, что делает её идеальной для различных задач — от офисной работы до интернет-серфинга. С радиусом действия беспроводной связи до 10 метров, вы сможете комфортно использовать её на большом расстоянии от вашего устройства, сохраняя полную свободу движений. Надёжность и качество от бренда Logitech делают эту мышь отличным выбором для пользователей, ценящих удобство и эффективность.
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Отзывы


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