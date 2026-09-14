Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный/синий (FB10CS USB ASH BLUE)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FB10CS черный/синий (FB10CS USB ASH BLUE)
Мышь A4Tech сочетает продвинутые технические характеристики с универсальным дизайном, обеспечивая комфорт и функциональность в любой ситуации. Данная модель оснащена беспроводным интерфейсом подключения через радиоканал и Bluetooth, что позволяет использовать устройство на расстоянии до 10 метров. Это делает мышь идеальным решением как для работы, так и для развлечений. Инновационный оптический сенсор с разрешением 2000 dpi гарантирует точное и плавное перемещение курсора, обеспечивая высокую точность в управлении на различных поверхностях. Устройство выполнено в стильном сочетании синего и черного цветов, подчеркивая современный и элегантный дизайн. Благодаря симметричной конструкции, мышью удобно пользоваться как правой, так и левой рукой. Одним из ключевых преимуществ данной модели являются бесшумные кнопки, которые создают дополнительное удобство при длительной работе или в условиях, когда необходимо минимизировать шум. С весом всего 85 грамм, мышь A4Tech не доставляет дополнительной нагрузки при использовании, что позволяет сохранять производительность и комфорт даже при длительной работе за компьютером. Благодаря своим характеристикам и универсальному дизайну, эта мышь станет незаменимым инструментом для пользователей, которым важны точность, удобство и свобода перемещения.
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Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, для дизайнеров
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