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Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC White белая (910-005809) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC White белая (910-005809)

28 Отзывы
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Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC White белая (910-005809) - фото 1
Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC White белая (910-005809) - фото 2
Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC White белая (910-005809) - фото 3
Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC White белая (910-005809) - фото 4
Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC White белая (910-005809) - фото 5
Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC White белая (910-005809) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
8000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC White белая (910-005809) - фото 1
  • Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC White белая (910-005809) - фото 2
  • Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC White белая (910-005809) - фото 3
  • Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC White белая (910-005809) - фото 4
  • Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC White белая (910-005809) - фото 5
  • Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC White белая (910-005809) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб. 
Начислим 18 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640486
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC White белая (910-005809)
1 110 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
8000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
2.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, г.
140

Описание товара Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC White белая (910-005809)

Мышь Logitech — это идеальный выбор для геймеров, ценящих удобство и эффективность. Она выполнена в стильном белом цвете, который придаст вашему рабочему месту элегантность. С весом всего 85 г, эта мышь лёгкая и манёвренная, обеспечивая комфорт даже в многочасовых игровых сессиях. Оснащённая высокоточным оптическим сенсором с разрешением 8000 dpi, она гарантирует точное и быстрое отслеживание движений на всех типах поверхностей, что особенно важно в динамичных играх. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A обеспечивает стабильное и надёжное соединение без задержек. Длина провода составляет 2.1 метра, что даёт вам свободу перемещения. Мышь Logitech разработана специально для ПК и отлично подойдёт как для повседневного использования, так и для интенсивного игрового процесса. Эта модель станет вашим надёжным помощником в любых компьютерных задачах.

Отзывы о товаре Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC White белая (910-005809)

Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Ожидал худшего ахаха, очень доволен покупкой! В программе тоже отображается все можно настроить. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Даниил Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Мышка оригинальная, и номер совпадает и в приложение опознаёт как оригинал все отлично, только колесико бы чуть ниже распологалось
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышка ,были некоторые проблемы с постоянным периодическим отключением мышки на 2-4 секунды ,разобрался ,дело было в материнской плате ,конфликтовали дисплеи на водянке и отдельном дисплее мониторинге температур ,отключил один из них и мышка перестала отключаться .
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Павел Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышка, приложение сразу её увидело, считай оригинал
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь меня удивила, хороша. Ранее была блади v8,вся облезла.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Очередной логитек... Новая хорошая мышь. Посмотрим сколько этот экземпляр проживет до двойного клика, больше полугода еще ни одна не дожила.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Ольга С.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, доставка быстрая, все целое, работает. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл в срок. Упакованные хорошо. Хорошая мышка, сыну понравилась
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Дмитрий А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь, оригинал и не дорого. С фирменной прогой связывается без проблем. Предыдущая была такая же, полетело колесо, прокрутка живет своей жизнью, но за эргономику готов покупать её снова и снова) Предыдущая прожила 10 месяцев.....
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Елисей Я.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышка, сенсор ни разу не сорвало. Брал наугад опотому что нигде не написана модель сенсора, а так доволен
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая, оригинал, работает. Можно настраивать под себя
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2026
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь отличная! В оригинальной программе определяется, все четко!
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2026
popka

Достоинства:


Комментарий:
отличная базовая мышка, все работает , коробка в целости и сохранности , пользуюсь такой уже пару лет и все чудно
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2026
Иван С.

Достоинства:


Комментарий:
мышка лв5нь хорошая,легко настраивается и рука чувствует ее
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2026
Макар

Достоинства:


Комментарий:
норм мышка,оригинал,прога обнаружила.Только вот снизу красным не горит,может так и надо,я доволен.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Чингис Д.

Достоинства:


Комментарий:
отличная мышь, удобная и практичная, уже пользуюсь 2 месяца и норм
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Валерий

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышка, подсветку можно настроить вплоть до скорости смены света, просто прекрасно
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Denis C.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь. Есть один минус (именно для меня) Очень чувствительные лкм и пкм. Гиперкликабельные. Постоянно случайно нажимаю на пкм, даже если еле-еле надавил. С предыдущими моими мышками такого не случалось.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2026
Валерий Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная отзывчивость, удобное управление через приложение, недорогая цена, хорошо сидит в руке
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2026
Ярослава

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает, пришло всё вовремя. Продавцу большое спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2026
Богдан Б.

Достоинства:


Комментарий:
Очень крутая мышь! Лучше мыши нет! Лично у моих друзей ей уже 4 года ни разу не сломалась нету дабл клика ни срывается просто восторг! Удивительно что ЭТО САМАЯ ЛУЧШАЯ МЫШЬ В МИРЕ!! ! Даже можно настраивать подсветку под себя с помощью Logitech G hub даже DPI можно менять а также кнопкой советую к покупке не пожалеете
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
Леонид Р.

Достоинства:


Комментарий:
крутая мышь. год назад брал, только сейчас пишу отзыв. удобная форма. Работает и радует
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Сергей З.

Достоинства:


Комментарий:
очень рад что взял данную мышку, легкая, в ладони лежит очень удобно, всем советую! (пользуюсь уже 7 месяцев)
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2026
данил и.

Достоинства:


Комментарий:
все окей, пришел вовремя, работает отлично, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2026
Жанна Т.

Достоинства:


Комментарий:
Мышка классная, покупал под белый сетап. Товар оригинальный провод длинный *2 метра. После подключения сразу установился драйвер. Советую
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2026
Владислав С.

Достоинства:


Комментарий:
мышь классная, пользуюсь именно этой моделью уже 6 лет. проблема с колесом это классика))
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2026
Ryegate M.

Достоинства:


Комментарий:
мышка мясо, все хорошо, хэ хаб сразу увидел мою новенькую хэстодва
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2026
Twitch Oriiius

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышка, красивая, стильная удобная. Все кнопки нажимаются отлично, четкий ход колесика. ПКМ и ЛКМ громкие, но для меня это не минус. Рекомендую!



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
8000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
2.1
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Logitech — это идеальный выбор для геймеров, ценящих удобство и эффективность. Она выполнена в стильном белом цвете, который придаст вашему рабочему месту элегантность. С весом всего 85 г, эта мышь лёгкая и манёвренная, обеспечивая комфорт даже в многочасовых игровых сессиях. Оснащённая высокоточным оптическим сенсором с разрешением 8000 dpi, она гарантирует точное и быстрое отслеживание движений на всех типах поверхностей, что особенно важно в динамичных играх. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A обеспечивает стабильное и надёжное соединение без задержек. Длина провода составляет 2.1 метра, что даёт вам свободу перемещения. Мышь Logitech разработана специально для ПК и отлично подойдёт как для повседневного использования, так и для интенсивного игрового процесса. Эта модель станет вашим надёжным помощником в любых компьютерных задачах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Ожидал худшего ахаха, очень доволен покупкой! В программе тоже отображается все можно настроить. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Даниил Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Мышка оригинальная, и номер совпадает и в приложение опознаёт как оригинал все отлично, только колесико бы чуть ниже распологалось
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышка ,были некоторые проблемы с постоянным периодическим отключением мышки на 2-4 секунды ,разобрался ,дело было в материнской плате ,конфликтовали дисплеи на водянке и отдельном дисплее мониторинге температур ,отключил один из них и мышка перестала отключаться .
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Павел Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышка, приложение сразу её увидело, считай оригинал
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь меня удивила, хороша. Ранее была блади v8,вся облезла.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Очередной логитек... Новая хорошая мышь. Посмотрим сколько этот экземпляр проживет до двойного клика, больше полугода еще ни одна не дожила.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Ольга С.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, доставка быстрая, все целое, работает. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл в срок. Упакованные хорошо. Хорошая мышка, сыну понравилась
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Дмитрий А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь, оригинал и не дорого. С фирменной прогой связывается без проблем. Предыдущая была такая же, полетело колесо, прокрутка живет своей жизнью, но за эргономику готов покупать её снова и снова) Предыдущая прожила 10 месяцев.....
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Елисей Я.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышка, сенсор ни разу не сорвало. Брал наугад опотому что нигде не написана модель сенсора, а так доволен
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая, оригинал, работает. Можно настраивать под себя
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2026
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь отличная! В оригинальной программе определяется, все четко!
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2026
popka

Достоинства:


Комментарий:
отличная базовая мышка, все работает , коробка в целости и сохранности , пользуюсь такой уже пару лет и все чудно
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2026
Иван С.

Достоинства:


Комментарий:
мышка лв5нь хорошая,легко настраивается и рука чувствует ее
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2026
Макар

Достоинства:


Комментарий:
норм мышка,оригинал,прога обнаружила.Только вот снизу красным не горит,может так и надо,я доволен.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Чингис Д.

Достоинства:


Комментарий:
отличная мышь, удобная и практичная, уже пользуюсь 2 месяца и норм
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Валерий

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышка, подсветку можно настроить вплоть до скорости смены света, просто прекрасно
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Denis C.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь. Есть один минус (именно для меня) Очень чувствительные лкм и пкм. Гиперкликабельные. Постоянно случайно нажимаю на пкм, даже если еле-еле надавил. С предыдущими моими мышками такого не случалось.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2026
Валерий Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная отзывчивость, удобное управление через приложение, недорогая цена, хорошо сидит в руке
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2026
Ярослава

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает, пришло всё вовремя. Продавцу большое спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2026
Богдан Б.

Достоинства:


Комментарий:
Очень крутая мышь! Лучше мыши нет! Лично у моих друзей ей уже 4 года ни разу не сломалась нету дабл клика ни срывается просто восторг! Удивительно что ЭТО САМАЯ ЛУЧШАЯ МЫШЬ В МИРЕ!! ! Даже можно настраивать подсветку под себя с помощью Logitech G hub даже DPI можно менять а также кнопкой советую к покупке не пожалеете
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
Леонид Р.

Достоинства:


Комментарий:
крутая мышь. год назад брал, только сейчас пишу отзыв. удобная форма. Работает и радует
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Сергей З.

Достоинства:


Комментарий:
очень рад что взял данную мышку, легкая, в ладони лежит очень удобно, всем советую! (пользуюсь уже 7 месяцев)
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2026
данил и.

Достоинства:


Комментарий:
все окей, пришел вовремя, работает отлично, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2026
Жанна Т.

Достоинства:


Комментарий:
Мышка классная, покупал под белый сетап. Товар оригинальный провод длинный *2 метра. После подключения сразу установился драйвер. Советую
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2026
Владислав С.

Достоинства:


Комментарий:
мышь классная, пользуюсь именно этой моделью уже 6 лет. проблема с колесом это классика))
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2026
Ryegate M.

Достоинства:


Комментарий:
мышка мясо, все хорошо, хэ хаб сразу увидел мою новенькую хэстодва
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2026
Twitch Oriiius

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышка, красивая, стильная удобная. Все кнопки нажимаются отлично, четкий ход колесика. ПКМ и ЛКМ громкие, но для меня это не минус. Рекомендую!


Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC White белая (910-005809) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1110 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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