Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC White белая (910-005809)
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC White белая (910-005809)
Мышь Logitech — это идеальный выбор для геймеров, ценящих удобство и эффективность. Она выполнена в стильном белом цвете, который придаст вашему рабочему месту элегантность. С весом всего 85 г, эта мышь лёгкая и манёвренная, обеспечивая комфорт даже в многочасовых игровых сессиях. Оснащённая высокоточным оптическим сенсором с разрешением 8000 dpi, она гарантирует точное и быстрое отслеживание движений на всех типах поверхностей, что особенно важно в динамичных играх. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A обеспечивает стабильное и надёжное соединение без задержек. Длина провода составляет 2.1 метра, что даёт вам свободу перемещения. Мышь Logitech разработана специально для ПК и отлично подойдёт как для повседневного использования, так и для интенсивного игрового процесса. Эта модель станет вашим надёжным помощником в любых компьютерных задачах.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Розовые, для дизайнеров, Asus rog
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Белые, игровые Logitech
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Розовые, для дизайнеров, Asus rog
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Белые, игровые Logitech
Достоинства:
Комментарий:
Ожидал худшего ахаха, очень доволен покупкой! В программе тоже отображается все можно настроить. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Мышка оригинальная, и номер совпадает и в приложение опознаёт как оригинал все отлично, только колесико бы чуть ниже распологалось
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка ,были некоторые проблемы с постоянным периодическим отключением мышки на 2-4 секунды ,разобрался ,дело было в материнской плате ,конфликтовали дисплеи на водянке и отдельном дисплее мониторинге температур ,отключил один из них и мышка перестала отключаться .
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышка, приложение сразу её увидело, считай оригинал
Достоинства:
Комментарий:
Мышь меня удивила, хороша. Ранее была блади v8,вся облезла.
Достоинства:
Комментарий:
Очередной логитек... Новая хорошая мышь. Посмотрим сколько этот экземпляр проживет до двойного клика, больше полугода еще ни одна не дожила.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, доставка быстрая, все целое, работает. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл в срок. Упакованные хорошо. Хорошая мышка, сыну понравилась
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь, оригинал и не дорого. С фирменной прогой связывается без проблем. Предыдущая была такая же, полетело колесо, прокрутка живет своей жизнью, но за эргономику готов покупать её снова и снова) Предыдущая прожила 10 месяцев.....
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышка, сенсор ни разу не сорвало. Брал наугад опотому что нигде не написана модель сенсора, а так доволен
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая, оригинал, работает. Можно настраивать под себя
Достоинства:
Комментарий:
Мышь отличная! В оригинальной программе определяется, все четко!
Достоинства:
Комментарий:
отличная базовая мышка, все работает , коробка в целости и сохранности , пользуюсь такой уже пару лет и все чудно
Достоинства:
Комментарий:
мышка лв5нь хорошая,легко настраивается и рука чувствует ее
Достоинства:
Комментарий:
норм мышка,оригинал,прога обнаружила.Только вот снизу красным не горит,может так и надо,я доволен.
Достоинства:
Комментарий:
отличная мышь, удобная и практичная, уже пользуюсь 2 месяца и норм
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка, подсветку можно настроить вплоть до скорости смены света, просто прекрасно
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь. Есть один минус (именно для меня) Очень чувствительные лкм и пкм. Гиперкликабельные. Постоянно случайно нажимаю на пкм, даже если еле-еле надавил. С предыдущими моими мышками такого не случалось.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная отзывчивость, удобное управление через приложение, недорогая цена, хорошо сидит в руке
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает, пришло всё вовремя. Продавцу большое спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Очень крутая мышь! Лучше мыши нет! Лично у моих друзей ей уже 4 года ни разу не сломалась нету дабл клика ни срывается просто восторг! Удивительно что ЭТО САМАЯ ЛУЧШАЯ МЫШЬ В МИРЕ!! ! Даже можно настраивать подсветку под себя с помощью Logitech G hub даже DPI можно менять а также кнопкой советую к покупке не пожалеете
Достоинства:
Комментарий:
крутая мышь. год назад брал, только сейчас пишу отзыв. удобная форма. Работает и радует
Достоинства:
Комментарий:
очень рад что взял данную мышку, легкая, в ладони лежит очень удобно, всем советую! (пользуюсь уже 7 месяцев)
Достоинства:
Комментарий:
все окей, пришел вовремя, работает отлично, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Мышка классная, покупал под белый сетап. Товар оригинальный провод длинный *2 метра. После подключения сразу установился драйвер. Советую
Достоинства:
Комментарий:
мышь классная, пользуюсь именно этой моделью уже 6 лет. проблема с колесом это классика))
Достоинства:
Комментарий:
мышка мясо, все хорошо, хэ хаб сразу увидел мою новенькую хэстодва
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышка, красивая, стильная удобная. Все кнопки нажимаются отлично, четкий ход колесика. ПКМ и ЛКМ громкие, но для меня это не минус. Рекомендую!
Отзывы о товаре Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC White белая (910-005809)
Достоинства:
Комментарий:
Ожидал худшего ахаха, очень доволен покупкой! В программе тоже отображается все можно настроить. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Мышка оригинальная, и номер совпадает и в приложение опознаёт как оригинал все отлично, только колесико бы чуть ниже распологалось
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка ,были некоторые проблемы с постоянным периодическим отключением мышки на 2-4 секунды ,разобрался ,дело было в материнской плате ,конфликтовали дисплеи на водянке и отдельном дисплее мониторинге температур ,отключил один из них и мышка перестала отключаться .
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышка, приложение сразу её увидело, считай оригинал
Достоинства:
Комментарий:
Мышь меня удивила, хороша. Ранее была блади v8,вся облезла.
Достоинства:
Комментарий:
Очередной логитек... Новая хорошая мышь. Посмотрим сколько этот экземпляр проживет до двойного клика, больше полугода еще ни одна не дожила.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, доставка быстрая, все целое, работает. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл в срок. Упакованные хорошо. Хорошая мышка, сыну понравилась
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь, оригинал и не дорого. С фирменной прогой связывается без проблем. Предыдущая была такая же, полетело колесо, прокрутка живет своей жизнью, но за эргономику готов покупать её снова и снова) Предыдущая прожила 10 месяцев.....
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышка, сенсор ни разу не сорвало. Брал наугад опотому что нигде не написана модель сенсора, а так доволен
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая, оригинал, работает. Можно настраивать под себя
Достоинства:
Комментарий:
Мышь отличная! В оригинальной программе определяется, все четко!
Достоинства:
Комментарий:
отличная базовая мышка, все работает , коробка в целости и сохранности , пользуюсь такой уже пару лет и все чудно
Достоинства:
Комментарий:
мышка лв5нь хорошая,легко настраивается и рука чувствует ее
Достоинства:
Комментарий:
норм мышка,оригинал,прога обнаружила.Только вот снизу красным не горит,может так и надо,я доволен.
Достоинства:
Комментарий:
отличная мышь, удобная и практичная, уже пользуюсь 2 месяца и норм
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка, подсветку можно настроить вплоть до скорости смены света, просто прекрасно
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь. Есть один минус (именно для меня) Очень чувствительные лкм и пкм. Гиперкликабельные. Постоянно случайно нажимаю на пкм, даже если еле-еле надавил. С предыдущими моими мышками такого не случалось.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная отзывчивость, удобное управление через приложение, недорогая цена, хорошо сидит в руке
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает, пришло всё вовремя. Продавцу большое спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Очень крутая мышь! Лучше мыши нет! Лично у моих друзей ей уже 4 года ни разу не сломалась нету дабл клика ни срывается просто восторг! Удивительно что ЭТО САМАЯ ЛУЧШАЯ МЫШЬ В МИРЕ!! ! Даже можно настраивать подсветку под себя с помощью Logitech G hub даже DPI можно менять а также кнопкой советую к покупке не пожалеете
Достоинства:
Комментарий:
крутая мышь. год назад брал, только сейчас пишу отзыв. удобная форма. Работает и радует
Достоинства:
Комментарий:
очень рад что взял данную мышку, легкая, в ладони лежит очень удобно, всем советую! (пользуюсь уже 7 месяцев)
Достоинства:
Комментарий:
все окей, пришел вовремя, работает отлично, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Мышка классная, покупал под белый сетап. Товар оригинальный провод длинный *2 метра. После подключения сразу установился драйвер. Советую
Достоинства:
Комментарий:
мышь классная, пользуюсь именно этой моделью уже 6 лет. проблема с колесом это классика))
Достоинства:
Комментарий:
мышка мясо, все хорошо, хэ хаб сразу увидел мою новенькую хэстодва
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышка, красивая, стильная удобная. Все кнопки нажимаются отлично, четкий ход колесика. ПКМ и ЛКМ громкие, но для меня это не минус. Рекомендую!