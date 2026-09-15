Мышь беспроводная Logitech M280 Black (910-004306)
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Характеристики
Описание товара Мышь беспроводная Logitech M280 Black (910-004306)
Мышь Logitech — это надежное и стильное устройство, идеально подходящее для ежедневного использования и работы. С весом в 91 г она обеспечивает комфортное управление и не вызывает усталости даже при длительной работе. Особенностью данной модели является использование оптического сенсора с разрешением 1000 dpi, что гарантирует точность и плавность движений. Беспроводная связь через радиоканал позволяет работать на расстоянии до 10 метров от компьютера, предоставляя свободу в расположении рабочего места. Мышь выполнена в элегантном черном цвете, который гармонично вписывается в любой интерьер. Этот аксессуар от известного бренда Logitech станет отличным помощником в повседневных задачах, сочетая в себе функциональность, удобство и стильный дизайн.
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