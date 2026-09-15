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Мышь Logitech M280 RED (910-004308) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Logitech M280 RED (910-004308)

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Мышь Logitech M280 RED (910-004308) - фото 1
Мышь Logitech M280 RED (910-004308) - фото 2
Мышь Logitech M280 RED (910-004308) - фото 3
Мышь Logitech M280 RED (910-004308) - фото 4
Мышь Logitech M280 RED (910-004308) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
  • Мышь Logitech M280 RED (910-004308) - фото 1
  • Мышь Logitech M280 RED (910-004308) - фото 2
  • Мышь Logitech M280 RED (910-004308) - фото 3
  • Мышь Logitech M280 RED (910-004308) - фото 4
  • Мышь Logitech M280 RED (910-004308) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб. 
Начислим 17 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650663
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Мышь Logitech M280 RED (910-004308)
1 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
Габариты (ШxВxД), мм
67.9x38.4x105.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х7
Вес, г.
90

Описание товара Мышь Logitech M280 RED (910-004308)

Мышь беспроводная Logitech M280 станет главным украшением любого компьютерного стола за счет яркой красной расцветки корпуса. Компактность представленной модели, размеры корпуса которой не превышают 67.9x38.4x105.4 мм, позволят ей стать вашим главным спутником в любом путешествии и брать ее с собой куда угодно, уместив в сумке или рюкзаке для ноутбука. Устройство без особых проблем подключается к любому компьютеру посредством радиоканала: достаточно вставить в USB-порт ПК комплектный ресивер, чтобы операционная система сразу распознала манипулятор без необходимости установки дополнительного софта. Беспроводная мышь Logitech M280 позволит с комфортом расположиться за компьютерным столом любых размеров благодаря радиусу действия беспроводной связи, достигающему 10 метров. Устройство способно функционировать на протяжении 18 месяцев на одном заряде пальчиковой батарейки. Округлая форма наиболее удобна для пользования манипулятором правой рукой. За счет изготовления корпуса из матового пластика на его поверхности не будут скапливаться отпечатки пальцев. Оптический светодиодный сенсор с чувствительностью 1000 dpi в сочетании с трехкнопочной конструкцией делает мышь универсальным решением для работы за компьютером в различных приложениях.

Отзывы о товаре Мышь Logitech M280 RED (910-004308)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
Габариты (ШxВxД), мм
67.9x38.4x105.4
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Logitech M280 станет главным украшением любого компьютерного стола за счет яркой красной расцветки корпуса. Компактность представленной модели, размеры корпуса которой не превышают 67.9x38.4x105.4 мм, позволят ей стать вашим главным спутником в любом путешествии и брать ее с собой куда угодно, уместив в сумке или рюкзаке для ноутбука. Устройство без особых проблем подключается к любому компьютеру посредством радиоканала: достаточно вставить в USB-порт ПК комплектный ресивер, чтобы операционная система сразу распознала манипулятор без необходимости установки дополнительного софта. Беспроводная мышь Logitech M280 позволит с комфортом расположиться за компьютерным столом любых размеров благодаря радиусу действия беспроводной связи, достигающему 10 метров. Устройство способно функционировать на протяжении 18 месяцев на одном заряде пальчиковой батарейки. Округлая форма наиболее удобна для пользования манипулятором правой рукой. За счет изготовления корпуса из матового пластика на его поверхности не будут скапливаться отпечатки пальцев. Оптический светодиодный сенсор с чувствительностью 1000 dpi в сочетании с трехкнопочной конструкцией делает мышь универсальным решением для работы за компьютером в различных приложениях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Logitech M280 RED (910-004308) - купить по цене 1030 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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