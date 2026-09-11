Мышь A4Tech G9-500FS Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech G9-500FS Black
Мышь беспроводная A4Tech G9-500FS черного цвета обладает стильным и эргономичным корпусом, что делает ее удобной для повседневного использования. Наличие 4 кнопок (включая колесо прокрутки) на ее корпусе предполагает большую функциональность мышки. Каждая кнопка нажимается легко и мягко, при этом отсутствует характерный щелчок. Поэтому работать в многолюдном офисе с такой мышкой будет комфортно. У колеса прокрутки текстурированная поверхность, что делает его вращение более точным и легким. Подключение мыши беспроводной A4Tech G9-500FS происходит через USB-ресивер, за счет чего на рабочем столе не будет лишних проводов. Кроме того, такая мышь очень мобильна. Ее можно брать с собой в командировки и подключать к любому компьютеру или ноутбуку. Наличие в конструкции мыши оптического светодиодного датчика с разрешением 1000 dpi предусматривает максимально точное перемещение курсора на экране. При этом для мышки не требуется специальный коврик. Для поддержания мыши в стабильном рабочем состоянии используется батарейка АА.
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