Мышь беспроводная Logitech B220 Silent Black (910-005553)
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Характеристики
Описание товара Мышь беспроводная Logitech B220 Silent Black (910-005553)
Мышь Logitech – это надежное и удобное устройство, предназначенное для использования с персональными компьютерами. Выполненная в классическом черном цвете, она легко впишется в любой рабочий интерьер. Весом всего 75 грамм, мышь легка и удобна в использовании, даже при длительных рабочих сессиях. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что обеспечивает точное и плавное слежение за движением курсора. Это особенно важно для комфортной работы в офисных приложениях и при просмотре веб-страниц. Беспроводное подключение осуществляется через радиоканал с радиусом действия до 10 метров, что позволяет пользоваться мышью на расстоянии от компьютера и добавляет мобильности. Для работы потребуется всего одна батарейка типа АА, что обеспечивает долгую автономность устройства. Бренд Logitech гарантирует высокое качество и надежность своей продукции, благодаря чему данная мышь станет отличным выбором для офисного и домашнего использования.
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Теги товара: Бесшумные игровые мыши, Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Бесшумные игровые мыши, Для левшей
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка, практически бесшумная, но при этом клик тактильно ощущается достаточно четко. Единственный минус - служит не долго, предыдущая такая же модель через год активного использования начала выдавать двойные клики, а иногда просто не реагировала на нажатие кнопки
Отзывы о товаре Мышь беспроводная Logitech B220 Silent Black (910-005553)
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка, практически бесшумная, но при этом клик тактильно ощущается достаточно четко. Единственный минус - служит не долго, предыдущая такая же модель через год активного использования начала выдавать двойные клики, а иногда просто не реагировала на нажатие кнопки