Мышь Acer OMR310 светло-серый (ZL.MCECC.033)
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Характеристики
Описание товара Мышь Acer OMR310 светло-серый (ZL.MCECC.033)
Мышь Acer — это универсальное устройство ввода, идеально подходящее для широкого спектра задач. Эта беспроводная мышь оснащена интерфейсами подключения Bluetooth и USB Type-A, что обеспечивает максимальную гибкость и удобство при использовании. С радиусом действия беспроводной связи до 10 метров, вы сможете свободно работать или отдыхать, не беспокоясь о проводах. Оптический сенсор мыши с разрешением 1600 dpi обеспечивает точное и быстрое реагирование на ваши движения, что делает ее идеальной для как офисной работы, так и для использования дома. Удобный эргономичный хват, предназначенный для правой руки, обеспечивает комфортное использование в течение длительного времени. Элегантный серый цвет и современный дизайн мыши Acer прекрасно вписываются в любой рабочий или домашний интерьер. Это устройство, выпущенное под надежным брендом Acer, станет отличным дополнением к вашему компьютерному арсеналу, вне зависимости от того, используете ли вы его для работы или развлечений.
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Теги товара: С bluetooth, для дизайнеров
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Теги товара: С bluetooth, для дизайнеров
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