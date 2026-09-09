Top.Mail.Ru
Мышь A4Tech Fstyler FG30 серый/синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь A4Tech Fstyler FG30 серый/синий

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь A4Tech Fstyler FG30 серый/синий - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FG30 серый/синий - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FG30 серый/синий - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FG30 серый/синий - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FG30 серый/синий - фото 5
Мышь A4Tech Fstyler FG30 серый/синий - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FG30 серый/синий - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
синий, черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30 серый/синий - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30 серый/синий - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30 серый/синий - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30 серый/синий - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30 серый/синий - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30 серый/синий - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30 серый/синий - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 256067
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
синий, черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
42х70х105
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х4
Вес, г.
180

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG30 серый/синий

Мышь A4TECH - это надежное и удобное устройство для повседневной работы с компьютером. Она выделяется своим беспроводным подключением, обеспечивающим свободу движения благодаря радиоканальному интерфейсу с радиусом действия до 10 метров. Эта мышь обладает весом всего 76 граммов, что делает ее легкой и удобной для длительного использования. Созданная специально для ПК, мышь A4TECH объединяет в себе стильный синий и черный цвета, которые добавят изящность вашему рабочему месту. Устройство предназначено для использования правой рукой, обеспечивая комфортный и естественный хват. Передовая оптическая технология мыши с разрешением сенсора 2000 dpi обеспечивает точное и плавное отслеживание движений, что делает ее отличным выбором как для работы в офисных приложениях, так и для развлечений. Мышь питается от одного элемента типа АА, что обеспечивает долгую автономную работу. Несмотря на отсутствие бесшумных кнопок, мышь A4TECH демонстрирует отличное качество сборки и надежность, характерные для бренда. Это устройство станет вашим верным помощником в ежедневных задачах и приятным дополнением к вашему рабочему пространству.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FG30 серый/синий




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
синий, черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
42х70х105
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4TECH - это надежное и удобное устройство для повседневной работы с компьютером. Она выделяется своим беспроводным подключением, обеспечивающим свободу движения благодаря радиоканальному интерфейсу с радиусом действия до 10 метров. Эта мышь обладает весом всего 76 граммов, что делает ее легкой и удобной для длительного использования. Созданная специально для ПК, мышь A4TECH объединяет в себе стильный синий и черный цвета, которые добавят изящность вашему рабочему месту. Устройство предназначено для использования правой рукой, обеспечивая комфортный и естественный хват. Передовая оптическая технология мыши с разрешением сенсора 2000 dpi обеспечивает точное и плавное отслеживание движений, что делает ее отличным выбором как для работы в офисных приложениях, так и для развлечений. Мышь питается от одного элемента типа АА, что обеспечивает долгую автономную работу. Несмотря на отсутствие бесшумных кнопок, мышь A4TECH демонстрирует отличное качество сборки и надежность, характерные для бренда. Это устройство станет вашим верным помощником в ежедневных задачах и приятным дополнением к вашему рабочему пространству.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь A4Tech Fstyler FG30 серый/синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...