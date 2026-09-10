Мышь A4Tech Fstyler FG20 серый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG20 серый
A4TECH представляет беспроводную компьютерную мышь, идеально подходящую для ежедневного использования и работы. Эта мышь весит всего 62 грамма, что делает её лёгкой и удобной для переноски и использования в течение длительного времени. Благодаря радиоканальному подключению она обеспечивает стабильную связь с вашим ПК на расстоянии до 15 метров, что позволяет вам работать без привязанности к рабочему месту. Снабжённая современным оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, эта мышь гарантирует точное и плавное отслеживание движения, обеспечивая отличную производительность в любом приложении. Устройство питается от двух батареек типа AAA, что делает её энергоэффективной и практичной в использовании. Компактная и эргономичная, мышь от A4TECH станет вашим надёжным помощником в работе и развлечениях. Её стильный дизайн и передовые технологии удовлетворят как базовые, так и продвинутые потребности пользователей, обеспечивая комфорт и точность управления.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитМышь Defender ONESHOT GM-067 BLACK (52067)
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитМышь Acer OMR301 (ZL.MCECC.01T) черный
-
В наличииЦена 780 руб.195 руб. в СплитМышь A4Tech V-Track Padless N-708X-1 Gray USB
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитМышь A4Tech V-Track Padless N-500F Black USB
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитМышь Acer OMR312 бежевый (ZL.MCECC.037)
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитМышь беспроводная Canyon CNS-CMSW09DG
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитМышь A4Tech G3-330NS черный
-
В наличииЦена 810 руб.203 руб. в СплитМышь Defender STIX GM-009 GAMING WHITE (52009)
-
В наличииЦена 820 руб.205 руб. в СплитМышь Redragon Gainer оптика
-
В наличииЦена 820 руб.205 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FG10S черный/серый silent беспроводная USB (...
-
В наличииЦена 820 руб.205 руб. в СплитМышь Acer OMR050 (ZL.MCEEE.00B) черный
-
В наличииЦена 820 руб.205 руб. в СплитМышь Logitech M190 красный/черный
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FG20 серый