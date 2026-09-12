Мышь UGREEN MU105-90686 Cherry Pink (90686)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мышь UGREEN MU105-90686 Cherry Pink (90686)
Мышь Ugreen MU105 Pink (90686) оснащена лазерным датчиком. Благодаря этому манипулятор можно использовать на любом типе поверхности без снижения скорости отклика. Максимальное разрешение сенсора составляет 2400 dpi, за счет чего выполнение пользовательских команд происходит без задержки. Показатель можно изменять, выбирая из четырех уровней в зависимости от потребностей. Конструкция модели позволяет одинаково комфортно работать как правой, так и левой рукой. В устройстве реализована беспроводная связь посредством Bluetooth-адаптера. В качестве интерфейса подключения используется USB-порт. Радиус действия составляет 10 м.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 750 руб.188 руб. в СплитМышь Logitech M185 Swift Grey (910-002235)
-
В наличииЦена 750 руб.188 руб. в СплитМышь Logitech M110 Silent Black (910-005502)
-
В наличииЦена 750 руб.188 руб. в СплитМышь Defender ONESHOT GM-067 BLACK (52067)
-
В наличииЦена 750 руб.188 руб. в СплитМышь Logitech B170 Black (910-004332)
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитМышь Acer OMR301 (ZL.MCECC.01T) черный
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитМышь A4Tech V-Track Padless N-708X-1 Gray USB
-
В наличииЦена 770 руб. 1 200 руб.193 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FM10 белый/серый
-
В наличииЦена 780 руб.195 руб. в СплитМышь A4Tech V-Track Padless N-500F Black USB
-
В наличииЦена 780 руб.195 руб. в СплитМышь Acer OMR312 бежевый (ZL.MCECC.037)
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитМышь A4Tech G3-330NS черный
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитМышь беспроводная Canyon CNS-CMSW09DG
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитМышь Defender STIX GM-009 GAMING WHITE (52009)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Отзывы о товаре Мышь UGREEN MU105-90686 Cherry Pink (90686)