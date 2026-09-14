Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 белый
Эта беспроводная мышь от A4Tech сочетает в себе стильный белый дизайн и высокую функциональность, что делает её идеальным помощником как для работы, так и для развлечений. Благодаря радиусу действия беспроводной связи до 15 метров, вы можете работать или играть из любой удобной для вас точки в комнате, не беспокоясь о запутывающихся проводах. Мышь универсальна и подходит как для правой, так и для левой руки, что делает её доступной для любого пользователя. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, эта мышь обеспечивает точное и быстрое перемещение курсора, что особенно оценят любители игр и графические дизайнеры. Устройство поддерживает как проводное, так и беспроводное подключение, что гарантирует её работу даже при разрядке аккумулятора. Интерфейсы подключения включают в себя радиоканал и USB Type-A, а питание осуществляется от встроенного аккумулятора, который обеспечивает долгую работу без необходимости частой подзарядки. С весом всего в 70 грамм, эта мышь легка и удобна в использовании, не вызывая усталости даже при длительной работе. И хотя она не оснащена бесшумными кнопками, её эргономичный и сбалансированный дизайн обеспечивает комфортное и продуктивное взаимодействие.
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Теги товара: Для левшей, Белые, для дизайнеров
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Теги товара: Для левшей, Белые, для дизайнеров
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