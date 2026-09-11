Мышь A4Tech Fstyler FG12 White
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG12 White
Мышь A4TECH — это надежное устройство ввода, которое сочетает в себе стиль и функциональность. Она обладает беспроводным интерфейсом подключения через радиоканал, предоставляя свободу и удобство работы на расстоянии до 10 метров от основного устройства. Белый цвет придаёт ей элегантный и современный вид, подходящий для любой обстановки. Эта универсальная мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, что обеспечивает точное и плавное перемещение курсора на экране. Такое разрешение идеально подходит для работы с текстом, веб-серфинга и обычного использования на компьютере. Работа мыши обеспечивается от одной батарейки типа АА, что делает её энергоэффективной и простой в замене источника питания. Бренд A4Tech известен своим качеством и надежностью, что делает эту мышь отличным выбором для дома или офиса.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Розовые
Теги товара: Белые, для дизайнеров
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 850 руб.213 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FG10 Black/Orange
-
В наличииЦена 850 руб.213 руб. в СплитМышь Logitech M190 BLUE (910-005925)
-
В наличииЦена 860 руб.215 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FM10 черный/серый
-
В наличииЦена 860 руб.215 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FG10 черный/серый
-
В наличииЦена 860 руб.215 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FG10 Black/Blue
-
В наличииЦена 870 руб.218 руб. в СплитМышь Defender Glory GM-514 white (52513)
-
В наличииЦена 880 руб.220 руб. в СплитМышь Logitech M190 черный
-
В наличииЦена 880 руб.220 руб. в СплитМышь Acer OMR310 черный (ZL.MCECC.031)
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FG10 белый/серый
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FB12 черный
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FM10S черный/оранжевый (FM10S USB ORANGE)
-
В наличииЦена 920 руб.230 руб. в СплитМышь Defender Optical WRL Warlock GM-709L (52709)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Розовые
Теги товара: Белые, для дизайнеров
Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FG12 White