Top.Mail.Ru
Мышь A4Tech Fstyler FG12 White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь A4Tech Fstyler FG12 White

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь A4Tech Fstyler FG12 White - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FG12 White - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FG12 White - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FG12 White - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FG12 White - фото 5
Мышь A4Tech Fstyler FG12 White - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FG12 White - фото 7
Мышь A4Tech Fstyler FG12 White - фото 8
Мышь A4Tech Fstyler FG12 White - фото 9
Мышь A4Tech Fstyler FG12 White - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12 White - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12 White - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12 White - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12 White - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12 White - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12 White - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12 White - фото 7
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12 White - фото 8
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12 White - фото 9
  • Мышь A4Tech Fstyler FG12 White - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654242
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
165

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG12 White

Мышь A4TECH — это надежное устройство ввода, которое сочетает в себе стиль и функциональность. Она обладает беспроводным интерфейсом подключения через радиоканал, предоставляя свободу и удобство работы на расстоянии до 10 метров от основного устройства. Белый цвет придаёт ей элегантный и современный вид, подходящий для любой обстановки. Эта универсальная мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, что обеспечивает точное и плавное перемещение курсора на экране. Такое разрешение идеально подходит для работы с текстом, веб-серфинга и обычного использования на компьютере. Работа мыши обеспечивается от одной батарейки типа АА, что делает её энергоэффективной и простой в замене источника питания. Бренд A4Tech известен своим качеством и надежностью, что делает эту мышь отличным выбором для дома или офиса.



Теги товара: Белые, для дизайнеров

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FG12 White




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4TECH — это надежное устройство ввода, которое сочетает в себе стиль и функциональность. Она обладает беспроводным интерфейсом подключения через радиоканал, предоставляя свободу и удобство работы на расстоянии до 10 метров от основного устройства. Белый цвет придаёт ей элегантный и современный вид, подходящий для любой обстановки. Эта универсальная мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, что обеспечивает точное и плавное перемещение курсора на экране. Такое разрешение идеально подходит для работы с текстом, веб-серфинга и обычного использования на компьютере. Работа мыши обеспечивается от одной батарейки типа АА, что делает её энергоэффективной и простой в замене источника питания. Бренд A4Tech известен своим качеством и надежностью, что делает эту мышь отличным выбором для дома или офиса.


Теги товара: Белые, для дизайнеров
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь A4Tech Fstyler FG12 White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...