Мышь Acer OMR504 голубой (ZL.MCE11.01E)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мышь Acer OMR504 голубой (ZL.MCE11.01E)
Acer OMR504 — это легкая беспроводная мышь, созданная для комфортной работы в офисе или домашней обстановке. Главная особенность модели — бесшумные кнопки, которые позволяют работать, не отвлекая окружающих щелчками. Мышь поддерживает два режима подключения: быстрый радиоканал 2.4 ГГц через USB-ресивер и Bluetooth 5.1 для подключения к ноутбукам и планшетам без занятия порта. Рабочая дистанция составляет до 10 метров. Устройство оснащено точным оптическим сенсором INSTANT S201 с пятью уровнями разрешения (800/1200/1600/2400/3200 DPI), что позволяет легко подстроить чувствительность под любые задачи. Шесть кнопок обеспечивают расширенную навигацию, а ресурс каждой кнопки впечатляет — до 5 000 000 нажатий.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитМышь беспроводная Canyon CNS-CMSW09DG
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитМышь Defender STIX GM-009 GAMING WHITE (52009)
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитМышь Acer OMR205 (ZL.MCEEE.02K) фиолетовый
-
В наличииЦена 810 руб.203 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FG10S черный/серый silent беспроводная USB (...
-
В наличииЦена 820 руб.205 руб. в СплитМышь Acer OMR050 (ZL.MCEEE.00B) черный
-
В наличииЦена 820 руб.205 руб. в СплитМышь A4Tech V-Track G3-200NS черный беспроводная USB (3but)
-
В наличииЦена 820 руб.205 руб. в СплитМышь Logitech M190 красный/черный
-
В наличииЦена 820 руб.205 руб. в СплитМышь Acer Nitro OMW400 черный (ZL.MCEEE.02U)
-
В наличииЦена 820 руб.205 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FG12S USB Black
-
В наличииЦена 850 руб.213 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FG10 Black/Orange
-
В наличииЦена 850 руб.213 руб. в СплитМышь Logitech M190 BLUE (910-005925)
-
В наличииЦена 860 руб.215 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FM10 черный/серый
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши
Отзывы о товаре Мышь Acer OMR504 голубой (ZL.MCE11.01E)