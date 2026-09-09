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Мышь A4Tech V-Track G9-500F Black USB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech V-Track G9-500F Black USB

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Мышь A4Tech V-Track G9-500F Black USB - фото 1
Мышь A4Tech V-Track G9-500F Black USB - фото 2
Мышь A4Tech V-Track G9-500F Black USB - фото 3
Мышь A4Tech V-Track G9-500F Black USB - фото 4
Мышь A4Tech V-Track G9-500F Black USB - фото 5
Мышь A4Tech V-Track G9-500F Black USB - фото 6
Мышь A4Tech V-Track G9-500F Black USB - фото 7
Мышь A4Tech V-Track G9-500F Black USB - фото 8
Мышь A4Tech V-Track G9-500F Black USB - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь A4Tech V-Track G9-500F Black USB - фото 1
  • Мышь A4Tech V-Track G9-500F Black USB - фото 2
  • Мышь A4Tech V-Track G9-500F Black USB - фото 3
  • Мышь A4Tech V-Track G9-500F Black USB - фото 4
  • Мышь A4Tech V-Track G9-500F Black USB - фото 5
  • Мышь A4Tech V-Track G9-500F Black USB - фото 6
  • Мышь A4Tech V-Track G9-500F Black USB - фото 7
  • Мышь A4Tech V-Track G9-500F Black USB - фото 8
  • Мышь A4Tech V-Track G9-500F Black USB - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
790 руб.  1 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 155589
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
65x35x105
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
218

Описание товара Мышь A4Tech V-Track G9-500F Black USB

Мышь A4Tech — это универсальное беспроводное устройство, идеально подходящее для повседневного использования. Легкая и компактная, она весит всего 60 грамм, что обеспечивает комфортное использование на протяжении длительного времени. Мышь выполнена в стильном черном цвете и имеет эргономичный дизайн, предназначенный для правой руки, что делает её удобной для работы и развлечений. Оснащенная высокоточным оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, мышь A4Tech обеспечивает плавное и точное перемещение курсора. Беспроводное подключение через радиоканал позволяет использовать устройство на расстоянии до 15 метров от компьютера, что обеспечивает свободу движений и удобство использования. Для работы мыши требуется всего одна батарейка типа АА, что делает её энергосберегающей и легкой в обслуживании. Устройство от компании A4Tech станет надежным помощником как дома, так и в офисе, удовлетворяя все ваши потребности в работе с компьютером.



Теги товара: для дизайнеров

Отзывы о товаре Мышь A4Tech V-Track G9-500F Black USB




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
65x35x105
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4Tech — это универсальное беспроводное устройство, идеально подходящее для повседневного использования. Легкая и компактная, она весит всего 60 грамм, что обеспечивает комфортное использование на протяжении длительного времени. Мышь выполнена в стильном черном цвете и имеет эргономичный дизайн, предназначенный для правой руки, что делает её удобной для работы и развлечений. Оснащенная высокоточным оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, мышь A4Tech обеспечивает плавное и точное перемещение курсора. Беспроводное подключение через радиоканал позволяет использовать устройство на расстоянии до 15 метров от компьютера, что обеспечивает свободу движений и удобство использования. Для работы мыши требуется всего одна батарейка типа АА, что делает её энергосберегающей и легкой в обслуживании. Устройство от компании A4Tech станет надежным помощником как дома, так и в офисе, удовлетворяя все ваши потребности в работе с компьютером.


Теги товара: для дизайнеров
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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