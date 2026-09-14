Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG15C Air2 серый
Представляем беспроводную мышь A4Tech – идеальное сочетание стиля и функциональности. Это универсальное устройство, выполненное в элегантном сером цвете, предназначено для использования как правой, так и левой рукой. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, что гарантирует точность и отзывчивость при работе. Радиоканал обеспечивает надежное беспроводное подключение с радиусом действия до 15 метров, позволяя комфортно работать без лишних проводов на рабочем столе. Мышь питается от встроенного аккумулятора, что делает её использование удобным и экономичным. Несмотря на отсутствие бесшумных кнопок, легкий вес всего 70 грамм обеспечивает длительный комфорт при использовании. Бренд A4Tech, известный своим качеством и инновациями, предлагает вам это универсальное решение для повседневных задач и развлечений.
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Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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