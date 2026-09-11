Мышь A4Tech Fstyler FG12 Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG12 Black
Мышь A4TECH — это высококачественное универсальное устройство, идеально подходящее для повседневного использования. Компактная и легкая, она весит всего 85 г, что обеспечивает комфортное использование на протяжении длительного времени. Мышь оснащена современным оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, что гарантирует точное и плавное позиционирование курсора. Работает от одной батарейки типа АА, что обеспечивает удобство и экономичность в использовании. Беспроводное подключение посредством радиоканала обеспечивает свободу действий и надежный сигнал на расстоянии до 15 метров от приемника. Модель выполнена в стильном черном цвете, что придаст элегантности вашему рабочему месту. Мышь A4TECH универсальна и подходит как для работы, так и для развлечений. Это надежный выбор для пользователей, ценящих эргономичность и функциональность. Произведенная в Китае, эта мышь гарантирует высокое качество сборки и долговечность.
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Теги товара: для дизайнеров
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Теги товара: для дизайнеров
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