Мышь A4Tech Fstyler FG20S серый (FG20S USB GREY)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG20S серый (FG20S USB GREY)
Мышь A4Tech — это универсальное беспроводное устройство, идеально подходящее для использования как правой, так и левой рукой. Обладая стильным серым цветом и легким весом в 62 грамма, эта мышь станет отличным дополнением к любому рабочему пространству. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, она обеспечивает точное и быстрое реагирование на любые ваши действия. Мышь A4Tech поддерживает радиоканальное подключение с радиусом действия до 15 метров, что позволяет работать свободно и комфортно даже на расстоянии от компьютера. Благодаря тихим кнопкам, вы сможете работать в спокойной обстановке, не отвлекаясь и не отвлекая других. Устройство питается от двух батареек типа AAA, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены элементов питания. Эта мышь от A4Tech — идеальный выбор для тех, кто ценит удобство, качество и стиль в одном устройстве. Она подходит для самых разнообразных задач — от работы в офисе до расслабленного серфинга в интернете из дома. Разнообразие функций и прекрасные технические характеристики делают ее отличным выбором для любого пользователя.
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Теги товара: Бесшумные игровые мыши, Для левшей, для дизайнеров
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Белые, Розовые, игровые Logitech
Теги товара: Бесшумные игровые мыши, Для левшей, для дизайнеров
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