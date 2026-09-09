Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/синий silent беспроводная USB (4but)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG10S черный/синий silent беспроводная USB (4but)
Мышь A4TECH – это стильное и функциональное устройство, созданное для комфортной работы с вашим ПК. Легкая и эргономичная, она весит всего 67 граммов, что делает ее удобной для повседневного использования и длительных рабочих сессий. Благодаря беспроводной связи с радиусом действия до 10 метров, вы получите свободу перемещения и удобство использования без лишних проводов. Эта мышь оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, что обеспечивает точное и плавное отслеживание движений. Она идеально подходит как для рабочих задач, так и для развлечений. Беспроводное подключение через радиоканал гарантирует стабильное соединение с вашим устройством. Элегантный дизайн в синем и черном цветах делает мышь A4TECH стильным дополнением к любому рабочему месту. Надежный бренд A4Tech обеспечивает качество и долговечность устройства, делая его отличным выбором для ежедневного использования.
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Теги товара: Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
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