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Мышь Logitech M171 Wireless Mouse Blue-Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Logitech M171 Wireless Mouse Blue-Black

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Мышь Logitech M171 Wireless Mouse Blue-Black - фото 1
Мышь Logitech M171 Wireless Mouse Blue-Black - фото 2
Мышь Logitech M171 Wireless Mouse Blue-Black - фото 3
Мышь Logitech M171 Wireless Mouse Blue-Black - фото 4
Мышь Logitech M171 Wireless Mouse Blue-Black - фото 5
Мышь Logitech M171 Wireless Mouse Blue-Black - фото 6
Мышь Logitech M171 Wireless Mouse Blue-Black - фото 7
Мышь Logitech M171 Wireless Mouse Blue-Black - фото 8
Мышь Logitech M171 Wireless Mouse Blue-Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
синий
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Logitech M171 Wireless Mouse Blue-Black - фото 1
  • Мышь Logitech M171 Wireless Mouse Blue-Black - фото 2
  • Мышь Logitech M171 Wireless Mouse Blue-Black - фото 3
  • Мышь Logitech M171 Wireless Mouse Blue-Black - фото 4
  • Мышь Logitech M171 Wireless Mouse Blue-Black - фото 5
  • Мышь Logitech M171 Wireless Mouse Blue-Black - фото 6
  • Мышь Logitech M171 Wireless Mouse Blue-Black - фото 7
  • Мышь Logitech M171 Wireless Mouse Blue-Black - фото 8
  • Мышь Logitech M171 Wireless Mouse Blue-Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 109235
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
синий
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
62x35x98
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х4
Вес, г.
120

Описание товара Мышь Logitech M171 Wireless Mouse Blue-Black

Мышь Logitech — это надежное и стильное решение для пользователей ПК, ценящих удобство и функциональность. Благодаря компактному дизайну и весу всего 70 г, эта мышь идеально лежит в руке, обеспечивая комфортное использование в течение длительного времени. Беспроводное подключение с радиусом действия до 10 метров позволяет свободно работать без необходимости путаться в проводах. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что обеспечивает точное и плавное перемещение курсора. Это делает её идеальной для выполнения повседневных задач, работы с документами и интернет-серфинга. Интерфейс подключения через радиоканал гарантирует стабильное соединение с вашим устройством. Питание устройства осуществляется от одной батареи типа AA, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены источника питания. Стильный синий цвет подчеркивает современный дизайн мыши, добавляя яркий акцент в рабочее пространство пользователя. Мышь Logitech — это сочетание качества и стиля, которое отвечает всем требованиям пользователей для комфортной и эффективной работы за компьютером.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Logitech M171 Wireless Mouse Blue-Black

Источник: Яндекс Маркет
08.11.2025
Михальцев Юрий

Достоинства:


Комментарий:
Лучшая за эти деньги, на одной батарейке живёт годами! Не игровая, конечно но для всего остального просто отличная!
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Аркадий К.

Достоинства:


Комментарий:
мышь робит , размер иё тока хромаит ,для первокласника , хотелось бы по более , как у женщины 3-й номер



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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
синий
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
62x35x98
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Logitech — это надежное и стильное решение для пользователей ПК, ценящих удобство и функциональность. Благодаря компактному дизайну и весу всего 70 г, эта мышь идеально лежит в руке, обеспечивая комфортное использование в течение длительного времени. Беспроводное подключение с радиусом действия до 10 метров позволяет свободно работать без необходимости путаться в проводах. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что обеспечивает точное и плавное перемещение курсора. Это делает её идеальной для выполнения повседневных задач, работы с документами и интернет-серфинга. Интерфейс подключения через радиоканал гарантирует стабильное соединение с вашим устройством. Питание устройства осуществляется от одной батареи типа AA, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены источника питания. Стильный синий цвет подчеркивает современный дизайн мыши, добавляя яркий акцент в рабочее пространство пользователя. Мышь Logitech — это сочетание качества и стиля, которое отвечает всем требованиям пользователей для комфортной и эффективной работы за компьютером.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2025
Михальцев Юрий

Достоинства:


Комментарий:
Лучшая за эти деньги, на одной батарейке живёт годами! Не игровая, конечно но для всего остального просто отличная!
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Аркадий К.

Достоинства:


Комментарий:
мышь робит , размер иё тока хромаит ,для первокласника , хотелось бы по более , как у женщины 3-й номер


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