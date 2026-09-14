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Мышь Оклик 408MW графитовый (2007533) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Оклик 408MW графитовый (2007533)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
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  • Мышь Оклик 408MW графитовый (2007533) - фото 4
  • Мышь Оклик 408MW графитовый (2007533) - фото 5
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  • Мышь Оклик 408MW графитовый (2007533) - фото 7
  • Мышь Оклик 408MW графитовый (2007533) - фото 8
  • Мышь Оклик 408MW графитовый (2007533) - фото 9
  • Мышь Оклик 408MW графитовый (2007533) - фото 10
  • Мышь Оклик 408MW графитовый (2007533) - фото 11
  • Мышь Оклик 408MW графитовый (2007533) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727670
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х5
Вес, г.
119

Описание товара Мышь Оклик 408MW графитовый (2007533)

Мышь Oklick — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для повседневного использования с ПК. Легкая и удобная, она весит всего 59 г, что обеспечивает комфорт при длительной работе. Подключение осуществляется через интерфейс USB Type-A, а радиус действия беспроводной связи составляет до 10 метров, что даёт свободу перемещения без потери сигнала. Оптический сенсор с разрешением 1600 dpi обеспечивает точное и быстрое отслеживание движений на различных поверхностях. Особое внимание уделено бесшумным кнопкам, которые делают работу с мышью приятной и незаметной для окружающих. Эргономичный дизайн подходит для использования как правой, так и левой рукой, что делает ее универсальным выбором для каждого пользователя. Мышь выполнена в элегантном сером цвете, который превосходно дополнит любой интерьер рабочего места. Oklick — это надежный бренд, предлагающий качественные и доступные решения для вашего компьютерного оснащения.

Отзывы о товаре Мышь Оклик 408MW графитовый (2007533)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Oklick — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для повседневного использования с ПК. Легкая и удобная, она весит всего 59 г, что обеспечивает комфорт при длительной работе. Подключение осуществляется через интерфейс USB Type-A, а радиус действия беспроводной связи составляет до 10 метров, что даёт свободу перемещения без потери сигнала. Оптический сенсор с разрешением 1600 dpi обеспечивает точное и быстрое отслеживание движений на различных поверхностях. Особое внимание уделено бесшумным кнопкам, которые делают работу с мышью приятной и незаметной для окружающих. Эргономичный дизайн подходит для использования как правой, так и левой рукой, что делает ее универсальным выбором для каждого пользователя. Мышь выполнена в элегантном сером цвете, который превосходно дополнит любой интерьер рабочего места. Oklick — это надежный бренд, предлагающий качественные и доступные решения для вашего компьютерного оснащения.
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Отзывы


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