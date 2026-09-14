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Мышь беспроводная Genius NX-7009 white grey (31030030402) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь беспроводная Genius NX-7009 white grey (31030030402)

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Мышь беспроводная Genius NX-7009 white grey (31030030402) - фото 1
Мышь беспроводная Genius NX-7009 white grey (31030030402) - фото 2
Мышь беспроводная Genius NX-7009 white grey (31030030402) - фото 3
Мышь беспроводная Genius NX-7009 white grey (31030030402) - фото 4
Мышь беспроводная Genius NX-7009 white grey (31030030402) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый, серый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь беспроводная Genius NX-7009 white grey (31030030402) - фото 1
  • Мышь беспроводная Genius NX-7009 white grey (31030030402) - фото 2
  • Мышь беспроводная Genius NX-7009 white grey (31030030402) - фото 3
  • Мышь беспроводная Genius NX-7009 white grey (31030030402) - фото 4
  • Мышь беспроводная Genius NX-7009 white grey (31030030402) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727508
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Характеристики

Бренд
Genius
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый, серый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х9
Вес, г.
150

Описание товара Мышь беспроводная Genius NX-7009 white grey (31030030402)

Мышь Genius сочетает в себе элегантный дизайн и универсальную функциональность, что делает её идеальным выбором для самых разных задач. С радиусом действия беспроводной связи до 10 метров, она обеспечивает свободу движений, а поддержка как радиоканала, так и Bluetooth интерфейсов позволяет легко подключаться к различным устройствам. Эта мышь специально разработана для правшей, ее эргономичный дизайн обеспечивает комфортное использование в течение длительного времени. Сочетание белого и серого цветов придаёт устройству стильный и современный внешний вид, который идеально впишется в любую рабочую среду. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 2400 dpi, что обеспечивает высокую точность и плавность движений. Хотя кнопки мыши не являются бесшумными, они обеспечивают чёткий и отзывчивый клик, необходимый для эффективной работы. Питание мыши осуществляется от одной батарейки типа AA, что делает её экономичной в использовании. Вес устройства всего 55 граммов, что делает его легким и удобным для переноски. Мышь Genius — это надежное и удобное решение для повседневной работы, игр и творчества.

Отзывы о товаре Мышь беспроводная Genius NX-7009 white grey (31030030402)




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Характеристики
Бренд
Genius
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый, серый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Genius сочетает в себе элегантный дизайн и универсальную функциональность, что делает её идеальным выбором для самых разных задач. С радиусом действия беспроводной связи до 10 метров, она обеспечивает свободу движений, а поддержка как радиоканала, так и Bluetooth интерфейсов позволяет легко подключаться к различным устройствам. Эта мышь специально разработана для правшей, ее эргономичный дизайн обеспечивает комфортное использование в течение длительного времени. Сочетание белого и серого цветов придаёт устройству стильный и современный внешний вид, который идеально впишется в любую рабочую среду. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 2400 dpi, что обеспечивает высокую точность и плавность движений. Хотя кнопки мыши не являются бесшумными, они обеспечивают чёткий и отзывчивый клик, необходимый для эффективной работы. Питание мыши осуществляется от одной батарейки типа AA, что делает её экономичной в использовании. Вес устройства всего 55 граммов, что делает его легким и удобным для переноски. Мышь Genius — это надежное и удобное решение для повседневной работы, игр и творчества.
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