Мышь Oklick 635MB черный
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 256075
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Габариты (ШxВxД), мм
61x35x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х7
Вес, г.
125
Описание товара Мышь Oklick 635MB черный
Мышь беспроводная Oklick 635MB подойдет для использования с ноутбуками и стационарными компьютерами. Она позволит комфортно взаимодействовать с устройствами. Мышь подключается к компьютеру посредством интерфейса Bluetooth. Дальность действия – до 10 метров. Работает модель от батареек. В выделенный отсек устанавливаются два элемента питания формата ААА.
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Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Габариты (ШxВxД), мм
61x35x100
Страна производитель
Китай
Мышь беспроводная Oklick 635MB подойдет для использования с ноутбуками и стационарными компьютерами. Она позволит комфортно взаимодействовать с устройствами. Мышь подключается к компьютеру посредством интерфейса Bluetooth. Дальность действия – до 10 метров. Работает модель от батареек. В выделенный отсек устанавливаются два элемента питания формата ААА.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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